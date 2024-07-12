Stephen Curry為何願意打巴黎奧運？他自曝關鍵是詹皇去年一舉動

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Stephen Curry稍早接受美媒《ESPN》訪問，他表示自己決定在今年夏天加入到美國男籃，並隨隊出戰巴黎奧運，關鍵在LeBron James去年秋天的一通電話。根據Curry回憶，就在那時，這兩位NBA的老對手談到了在巴黎奧運上合作的可能性，並將聯手打造籃球史上最偉大的天才組合。
「他是我第一個交談的人。」Curry受訪時說到。「這是我想做到的事情嗎？從那時開始我就心想，讓我們一起辦到它(拿下奧運金牌)。」
「是的，這真的很酷。我以前在世界盃的舞台上代表美國隊比賽過，但我不知道這次挑戰和經歷會帶來什麼，所以我在第一次團體訓練時有些緊張。」Curry如此說到。
Curry上次代表美國隊出戰 已要追溯至2014年
事實上Stephen Curry上一次披上美國男籃戰袍出戰國際賽，已經要追溯到2014年的男籃世界盃，當時年僅25歲的Curry，和Klay Thompson、Derrick Rose、Kyrie Irving、James Harden等人共同征戰世界盃籃球賽、並一路殺進冠軍戰，最終則以129：92擊敗塞爾維亞，順利拿下冠軍。
Curry在拿下2014年世界盃冠軍之後，2016年的巴西里約奧運，當時他受到腳踝以及膝蓋傷勢的困擾，最終在深思熟慮後選擇不參加。2020東京奧運，時年33歲的Curry則是決定賽季結束後要好好休息，讓自身尾椎骨傷勢盡快痊癒，因此也沒有加入東京奧運美國男籃的行列。
而本屆的巴黎奧運除了Stephen Curry要爭取生涯首面奧運金牌外，LeBron James、Kevin Durant等人也各有目標，Durant在2012倫敦奧運、2016里約奧運以及2020東京奧運都拿下金牌，今年將挑戰個人生涯第4面奧運金牌，若能如願將成為首位擁有4面奧運金牌的NBA球員；而LeBron James則是要挑戰收下個人生涯第3面奧運金牌。