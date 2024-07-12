特企／CITIZEN曝光田馥甄化身織女畫面　七夕浪漫現身送愛給粉絲

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CITIZEN於今日 (7/11) 釋出女錶代言人田馥甄的七夕祝福影片，影片中田馥甄為迎接即將到來的七夕，秀出女神為七夕情人節做準備的優美身姿。身穿優雅純白色洋裝，精心挑選有著熱戀氛圍的紅色毛線，並以時下流行的織槍手工藝手織愛心。「我覺得我像愛神丘比特，又像月老」拿起織槍的田馥甄也笑著自比為愛神，表示要將代表愛的紅線織成完美的愛心，將愛獨家獻給CITIZEN粉絲。
沒想到愛心才織到一半，田馥甄卻突然燃起表演魂，舉起半顆愛心吶喊「我的另一半在哪」，恬靜優雅的模樣一秒轉換、效果滿滿，也讓田馥甄忍不住吐槽自己「沒想到我錄這個情人節還蠻多戲的」笑著表示希望能逗大家開心並祝大家都能快快樂樂，享受七夕佳節。
親簽愛心藏小驚喜 田馥甄要粉絲天天想到她的愛
在為「CITIZEN 愛心小織毯」簽名時，田馥甄名字中畫的小愛心，也為親筆簽名增添情人節氛圍，「希望大家看到這個簽名，就能想到我滿滿的愛」小小驚喜不僅讓作品更具紀念意義，也展現田馥甄寵粉的一面。
而除了希望粉絲看到簽名想到她的愛，田馥甄更表示「希望大家看到CITIZEN時，也能想到我的愛！」表示小愛心其實也與自己手上配戴的「韶光」光動能全球電波時計錶款CB1138-62W中TPE台北時區的愛心符號相呼應，而要送給幸運粉絲的「CITIZEN 愛心小織毯」中紅色的大愛心則與腕錶酒紅色的錶盤相對應。除了以愛心的熱情閃耀相聚時刻，CITIZEN也以水的柔美守護情人相伴的每分每秒，同步推出「水耀光」光動能三針錶款EW2635-54Z以Sakura pink櫻花粉紅金錶殼錶帶搭配漸層粉紅色錶盤，演繹夏日夕陽倒影於海平面上的絕美景色，唯美細節觸動配戴者的心。兩款腕錶皆是契合七夕浪漫氛圍的感情升溫必備單品，希望大家看到時，就能感受到她的七夕情人節祝福。
田馥甄與CITIZEN一起寵粉 織女作愛心送愛給粉絲
響應女神想寵粉的心，CITIZEN也同步推出七夕抽獎活動，與田馥甄一起送愛給粉絲。凡於7/12至7/31期間，於CITIZEN臉書官方粉絲專頁活動貼文完成指定任務，即有機會抽中由田馥甄親筆簽名的「CITIZEN 愛心小織毯」，邀請喜愛田馥甄的粉絲們一起追蹤CITIZEN官方Facebook粉絲專頁，於七夕大聲分享愛，享受浪漫佳節。