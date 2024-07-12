黃揚明曝「總統府用牋」內幕！喊話黃國昌：目前揭露的離弊端蠻遠
民眾黨立委黃國昌日前指控，台塑集團顧問廖俊松在行賄前桃園市長鄭文燦後，總統府還立即下條子（用牋）指示協助辦理土地變更，根本是「府院一條龍服務」。對此，媒體人黃揚明今（12）日表示，總統府處理相關陳情、餽贈、邀請等事宜時，「總統府用牋」是很常見的，並指出，當年傅達仁先生先推動安樂死合法化時，也有這樣的情況。
記者莊蕙如／台北報導
黃揚明提到，關於黃國昌揭露總統府接獲廖俊松陳情後，回以一份「總統府用牋」。其實，這在總統府處理相關陳情、餽贈、邀請等事宜非常常見。
黃揚明指出，蔡政府時期一個很知名的案例，就是傅達仁先生先前推動安樂死合法化的訴求時，當時總統府就是以「總統府用牋」回應他，內文也提及「總統非常重視」。不同之處只是回函的人是公共事務室主任，而非祕書長。
黃揚明強調，總統府祕書長以「總統府用牋」回函民眾陳情內容，並交辦給政院過去也曾有案例。他說，在沒有「金錢對價」的證據下，黃國昌揭露的相關資料只能證明廖俊松確實曾向府院陳情，至於府院有無捲入弊端，真的離得有點遠。
黃揚明說，鄭文燦的部分，是因中間人不僅被監聽、跟監，且現在也供出當時確實曾經親送現金500萬元給鄭，才會被認為涉嫌重大。