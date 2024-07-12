鄭文燦終遭收押！他曝賴清德目的：震懾蔡英文 重新調整兩岸路線
行政院前副院長鄭文燦涉嫌在市長收受賄款，桃園地院昨天召開第三次聲押庭裁定收押禁見。馬英九基金會執行長蕭旭岑今（12）日受訪說，賴清德辦鄭文燦有三大原因，打擊黨內勁敵、震懾蔡英文、宣示兩岸路線。
記者何哲欣／台北報導
蕭旭岑說，賴清德的路線一向偏獨，例如美國在台協會（AIT）台北辦事處處長谷立言前天拜會賴清德總統時提及，美國將繼續支持台灣，這也符合美國長久以來以「台灣關係法」、三個聯合公報和六項保證為指導的「一中政策」，但總統府發布的新聞稿卻未提及「一中政策」，這代表賴清德根本就不接受一中。
蕭旭岑也說，賴清德屬意的海基會董事長，是之前傳出的前監委吳豐山，吳不僅是台南幫，還是台獨大老，這代表賴清德在兩岸路線上有自己的堅定想法，就是不要進行兩岸交流，因為和兩國論相違背，只是礙於前總統蔡英文，才讓鄭文燦擔任海基會董事長。
蕭旭岑說，鄭文燦與賴清德的路線不同，若未來賴清德民調下滑，最可能挑戰賴的，是政通人和的鄭文燦，甚至在賴清德競選連任時，重演2019年蔡英文競選連任遭黨內挑戰的戲碼，因此賴清德讓鄭文燦落馬是一石多鳥，除打擊黨內主要勁敵以外，也能震懾蔡英文，降低蔡英文勢力在黨內的影響力。