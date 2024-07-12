最新民調曝綠營警訊！鄭文燦案降低800萬民眾信任度：多數不意外

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結果顯示最新民意中，二十歲以上台灣人四成對鄭文燦在桃園市長任內涉嫌收受賄賂感到意外，四成四不意外。這項發現傳達了一個訊息，那就是，對於鄭文燦陷入貪腐疑雲，國人看法分歧，但多數不感到意外。
進一步分析，民進黨支持者一面倒感到意外，在野黨支持者一面倒不感到意外，中性選民則是多數不覺得意外。民進黨支持者，六成四意外，二成三不意外；國民黨二成九意外，六成二不意外；民眾黨二成七意外，六成四不意外；時代力量三成二意外，五成九不意外；中性選民二成八意外，四成二不意外。
民調也問，「前行政院副院長鄭文燦涉嫌在桃園市長任內收受賄賂，桃園地方法院和檢察官都認為他犯罪嫌疑重大。這個事件會嚴重降低您對民進黨政府的信任感嗎？」結果發現：17.2%非常嚴重，22.2%還算嚴重，21%不太嚴重， 20.3%一點也不嚴重，14.1%沒意見、其他，5.2%不知道、拒答。
根據以上數據，二十歲以上台灣人中，三成九覺得前行政院副院長鄭文燦捲入涉貪案會嚴重降低其對民進黨政府的信任感，四成一不這麼認為。這項發現傳達一個重要訊息，那就是，近四成國人因鄭文燦捲入涉貪案而嚴重降低其對民進黨政府的信任感。
台灣民意基金會指出，在台灣，一個百分點約等於19.5萬人，39.4%約等於 768萬人，而這還只是案發初期的現象。顯然，鄭文燦涉貪案已嚴重衝擊近八百萬人民對民進黨政府的信任感。這對民進黨政府是一個非常嚴重的警訊。
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