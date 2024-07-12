林靖恩爆偷吃炸醬麵遭逮！近20年沒回家 鄰：聊天像雞同鴨講
與已故資深音樂人李坤城大談「爺孫戀」的林靖恩，近期頻登新聞版面，疑似是愛夫李坤城去年4月病逝，讓她受到不小的打擊，頻頻爆出脫序行為，還因此被送進警局。日前更因為偷吃民眾在外送平台上下單的炸醬麵，被警方依竊盜罪嫌移送。而根據了解，林靖恩近期已經返回老家，她的祖母出面否認，不過附近的鄰居倒是表示常會看到林靖恩在路上閒晃，嘗試和她閒聊，不過卻總是「雞同鴨講」，明顯可見她的精神狀態非常不穩定。
記者施以慧／綜合報導
李坤城去年病逝，享年66歲，與林靖恩在一起近10年，不過兩人直到李坤城離世前兩個月才登記結婚，但林靖恩在愛夫逝世後，整個人變得失魂落魄，脫序行為頻傳，也時常登上新聞版面。10日晚間11點多，林靖恩穿著拖鞋與便服在街上遊蕩，並闖進一處社區大樓偷走民眾的炸醬麵，最後還豪邁坐在騎樓大嗑餐點，被當事民眾發現後氣得報警處理，沒想到林靖恩毫無悔意，還表示：「單純肚子餓了。」並掏出237元賠償，不過最後仍被員警依竊盜罪嫌帶返所裡偵辦。
而根據《ETtoday新聞雲》報導，林靖恩的祖母近期曾向媒體表示，孫女已經多年未返家，對於她的現況並不清楚：「林靖恩10幾年前就離開了，已經將近20年沒回家，不知道她的近況。」不過林靖恩涉嫌偷取外送餐點的社區，距離她的老家才僅50公尺的距離，附近的鄰居則透露，時常看到林靖恩在附近閒逛，感覺精神狀態不佳：「曾嘗試跟她聊天，有時會雞同鴨講，甚至會感覺跟她是不同維度的人。」推測有可能是李坤城的離世讓林靖恩受到太大的打擊，才會因此失魂落魄。
事實上，林靖恩與李坤城的戀情在社會上一度造成轟動，因為李坤城在戀上林靖恩時已經57歲，而當時女方還只是一個年僅17歲的小女孩，這段差距40歲的「爺孫戀」數度引發社會撻伐，但林靖恩似乎墜入愛河，不惜與父親決裂，與李坤城一起生活，不過近期有傳言指出林靖恩已經與父親重回於好，但根據《三立新聞網》報導，林父對此矢口否認。