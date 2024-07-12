SJ東海聽到麻辣喊：燙燙！羅PD笑到出框 神童大跳〈麻辣糖葫蘆〉
出道近20年的韓國長青男團Super Junior（簡稱SJ），時隔4年推出全新團體綜藝《SJ Returns - SJ 3.0》。昨（11）日，最新播出的一期《SJ Returns - SJ 3.0》中，找來剛獲得百想藝術大賞的PD兼藝人的羅暎錫（簡稱羅PD）一起合作遊戲，在遊戲四字詞語接龍時，說到麻辣只想到麻辣燙的東海，為了湊足4字居然直接接了：「燙......燙......」突然的疊字立刻引起全場爆笑，神童甚至直接跳起了迷因歌曲〈麻辣糖葫蘆〉。
記者史平旭／綜合報導
作為韓娛「第二代偶像」的他們，立志重新轉生成「第六代偶像」，在節目中邀請各式各樣的嘉賓進行採訪、遊戲、挑戰，也貢獻了許多出圈的「迷因」名場面。在進行四字成語接龍遊戲時，羅PD出了一道「麻辣......」的題目讓成員東海接下去，但聽到「麻辣」只想到「麻辣燙」的東海，為了補滿四字居然接了：「燙……燙……」，惹得全場哄堂，出題人羅暎錫笑到直接從椅子上跳起來喊卡，以神童為首帶領其他成員開始圍著東海跳起韓國最近最流行的洗腦迷因神曲〈麻辣糖葫蘆〉，粉絲看到忍不住吐槽：「被糖糖糖葫蘆洗腦嗎」、「差點直接唱出來」、「這集亮點都給東海了！」
〈麻辣糖葫蘆〉這首TikTok洗腦迷因歌曲將糖葫蘆的韓文「탕후루」拆解成「탕」和「후루」來以諧音作為副歌，中毒的旋律和簡單好上手的編舞，短短三個月直接創下超過9百萬的觀看次數，東海和銀赫曾坦言其實自己起初並不知道這個〈麻辣糖葫蘆〉這個迷因，是經由神童分享才知道的，沒想到知道後的SJ成員們也集體中「糖葫蘆」的毒，看到沉迷於〈麻辣糖葫蘆〉的他們，粉絲也忍不住感嘆「叔叔們」這次終於跟上潮流了。