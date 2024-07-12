童子賢稱「核能是工具非信仰」：以「擁核」形容我並不恰當

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世界的轉變，為台灣帶來機會，童子賢認為，台灣很幸運，必須要好好把握，了解台灣在全球的排名，有助增強自信心，也可從中理解該負起的責任。根據國際貨幣基金會（IMF）資料顯示，台灣GDP規模位居中球第22名，人口排名第57名，台灣的土地面積比日本九州小一點，「必須很驕傲地說，台灣以小小的彈丸之地，在全世界發揮重要的影響力。」
他表示，台灣有過許多社會事件，但幸運的事，幾年、幾月的騷動並未讓台灣持續深陷惡性循環的代價中，台灣如今能成為科技產業的天之驕子，值得珍惜。台灣電子產品、精密機械產品，以及精密的化學品，成為台灣目前賺取外匯的主力產品，台灣一路走來並不容易，如今出貨一小部小貨車的晶片，可以換取好幾部由飛機載運的成衣。
童子賢回顧，30年前，當有人預言台灣的人均所得會追上日本，很多人必不會相信，但30年後，這個預言卻成真了。台灣在投資新技術方面不遺餘力，世界上看得到的先進製程目前皆以台灣為主在做投資，美日韓在這方面的差台灣有一段距離，每次建晶圓廠皆需至少耗時3至4年才得以運作，因此可以確保台灣在這方面會有一段時間是相當有競爭力的。
某些言論與看法，將能源設施所處地震帶的問題看得很嚴重，他認為，若是如此，台灣是不是不要住人、不要投資比較好，因為照這個說法來看，在地震當下，所有政府建設可能也會瞬間塌掉，其中也可能包含台積電晶圓廠，當然，各種學說見人見智，歡迎合理的提出與探討。
童子賢於會後表示，地震對人類生活與工作環境深具挑戰，機械要校正精密度時，皆需考慮地震因素，至於針對核能的主張是自兩年前開始提出，有此思想是出於對台灣產業、民生用電需求，以及國家競爭力的觀察，核2、核3過去40年運行狀態佳，成本低、國際安全評比名列前茅，台電在這方面管理得相當不錯，值得鼓勵，但他惋惜於國際潮流紛紛傾向修改延役規定，台灣卻選擇將運作良好的設施停止運轉。
他強調，綠能很好，必須要持續發展，但也要有縝密的規劃，但也須考聊環境能否負荷，例如風力發電牽涉海洋生物的破壞風險，「能源」是現代文明的原罪，火力發電會排碳、風力、太陽能發電會干擾生態。用「擁核」2字形容他，並不恰當，「核」是工具，不是要全力支持或打倒的信仰。他以垃圾焚化爐舉例，現代文明同意垃圾焚化爐是必要設施，同意存在，不代表是在「擁垃圾焚化爐」，而是認可其為社會作出的貢獻，將它管理好、安排則好是必要的工作。