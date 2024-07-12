連大谷翔平都生氣了！大聯盟主審「超離譜」判決 讓道奇隊傻眼
大谷翔平也有點生氣！美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊今（12）日遇上費城費城人，大谷單場4打數未敲安，還有2次三振，其中大谷因為爭議判決，感到有點不滿，他在第二打席，嘗試閃避一顆內角球，但卻被判好球，讓他在滿壘的狀態下被三振出局，大谷十分不滿，最後他被Nola的彈指曲球三振出局，大谷想去撈都揮不到球，只好吞下三振，下一打席，大谷依舊被三振，讓他心情有些鬱悶，最終道奇以1:5吞敗，睽違13年再度被費城人隊橫掃。
記者吳政紘/綜合報導
大谷難得露出失望表情 對判決無奈
大谷翔平此役表現不佳，首打席敲出右外野飛球出局，第二、三打席都被三振，7上擊出二壘滾地出局，全場4打數繳白卷，打擊率降至0.314，大谷已經連4戰未開轟，生涯200轟再等等。
費城人強投Aaron Nola繳出6局失1分優質先發，狂飆9次三振宰制道奇打線，勇奪本季第11勝、賽後防禦率3.38。
不過關鍵在2局上滿壘，大谷看到Nola第一球，不管是大聯盟還是日本棒球網站都顯示出這是明顯的壞球，大谷也閃避了一下，沒想到主審誤判嚴重，導致大谷喪失一個好球機會。
大谷最後被Aaron Nola三振出局，他相當不滿，搖頭不表示認同，對於自己表現，還有這個打席對決，十分失望。