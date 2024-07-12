全國矚目！鄭文燦聲量連日破4萬 學者曝：輕輕放下可能性不大
前桃園市長鄭文燦因涉貪遭檢方聲押，日前桃園地院二度裁定交保後，檢方再次提出抗告，11日下午法院三度召開羈押庭，最終法院裁定收押禁見鄭文燦。對此，台灣師範大學政研所教授曲兆祥表示，三度開羈押庭很少見，而鄭文燦涉貪案因全國矚目，加上執政跟在野對案子都有一些期待，要高高舉起，輕輕放下可能性不大。
記者王德蓉／綜合報導
根據《網路溫度計》報導，依《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統統計調查，7月6日鄭文燦涉嫌貪污交保當天，是他近一週聲量的高點，相關話題也持續延燒，至今每天都有破4萬的網路聲量。報導指出，曲兆祥表示該案出現「政治報復說」，有人稱是要報復鄭文燦2019年支持蔡英文爭取總統連任；也有「殺雞儆猴說」，有人要警告英系人馬別輕舉妄動，否則「廢太子」就是殷鑑。
針對鄭文燦涉貪案，總統賴清德日前對此表示，「不分黨派，不問何人，只要涉及非法，檢調都應該查辦，勿枉勿縱，不得不然」。曲兆祥指出，賴清德上任要立威，內政的反貪腐、能源政策等是他首要要處理的，包括台南光電弊案、議長賄選案、雲林綠能弊案等。曲兆祥說，這些案子背後涉及複雜的利益關係，執政者要有很大的勇氣才敢處理，而賴清德個性固執，在擔任台南市長任內就堅持反貪腐，過去他不進台南市議會，類似的事情可能會再發生，只要有人涉貪賴清德恐六親不認照辦。