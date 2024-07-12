名家論壇》何仁崴／「反質詢」吵什麼？

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而因立法院職權的範圍涉及中華民國憲法所採取的「五權分立」體制，修正的立法院職權行使法是否有侵害其他國家最高機關的疑慮？已屬於憲法高度的問題，既然其他受影響的機關聲請憲法解釋，則大法官是否准許立案？暫時處分是否會准許（若准許，是否有架空立法院職權、民意的情形？若未准許，是否即縱容立法院權力擴張，成為一權獨大？）？最後大法官如何做出憲法判決？不僅影響憲政制度的運作，也間接影響你我的生活。
至於大法官與立法院代表的「反質詢」討論，到底在吵什麼？
觀諸現行立法院職權行使法，亦僅有第25項第1項規定出現「反質詢」一詞。若被質詢的行政官員進行反質詢（行政官員在接受質詢時，反過來質詢立法委員），不僅主席可依同條第4項規定：「被質詢人違反第一項至第三項規定，主席得予制止、命出席，並得要求被質詢人為答復。」，甚至在仍然違反後，同條第5項規定：「被質詢人經主席依前項規定制止、命出席或要求答復卻仍違反者，由主席或質詢委員提議，出席委員五人以上連署或附議，經院會決議，處被質詢人二萬元以上二十萬元以下罰鍰。」接受質詢的行政官員可是有被罰錢的風險，甚至同條第6項：「前項情形，經限期改正，逾期仍不改正者，得按次連續課處罰鍰。」還可以連續處罰。違反的效果還不只如此，同條第8項還可以將該官員移送彈劾或懲戒（白話文：最嚴重還可以拔掉官位），第9項更與刑事訴訟法第141條之1相呼應：「政府人員於立法院受質詢時，為虛偽陳述者，依法追訴其刑事責任。」，等於除非主席同意就應秘密之事項同意保密外，受質詢的行政官員均有誠實義務，不能有任何隱瞞，若非經院會或各委員會同意，被質詢人也不得缺席，這樣的法律效果算是相當強烈的。
由立法院網站的文章：「國會改革議題-主要國家國會質詢（反質詢）法制之比較」觀之，質詢權制度最先起源於採「內閣制」的英國，該制度只會存在於內閣制及行政機關需項立法機關負責的國家；而在「總統制」國家如美國，總統與國會係分別對選民負責，議員不能因總統政策問題追究其政治責任，所以不會有質詢權設計，而採用類似的委員會聽證制度。在英國、德國、日本等採取內閣制的國家，以及採取「半總統制」的法國，皆設計不同種類的質詢制度，有興趣的讀者可以上網查詢閱讀。惟在前開國家，均無得否反質詢的規定，前開文章認為可能因國為公開原則的貫徹，官員言行可透過公報紀錄與錄影轉播等公諸於眾，而被評價相應的政治責任，故無需另外課以法律上責任。這可能也是大法官對立法院代表的疑問：以我國體制，反質詢如何符合法律明確性原則？如何可能發生？
故，已經修正公布並施行的現行立法院職權行使法的修正條文，尤以吵得最激烈的第25條，在我國要如何實行？有無反質詢的餘地？讓我們繼續看下去。
●作者：何仁崴／ 律師
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