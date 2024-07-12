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快訊／江坤俊駁斥性騷擾！鄭凱云不忍了：不能做錯事還不承認

▲名醫江坤俊（左圖）否認對《健康2.0》主持人、TVBS主播鄭凱云性騷擾，她忍無可忍，發長文反擊。（圖／江坤俊、鄭凱云臉書）
▲名醫江坤俊（左圖）否認對《健康2.0》主持人、TVBS主播鄭凱云性騷擾，她忍無可忍，發長文反擊。（圖／江坤俊、鄭凱云臉書）

記者楊穎軒／綜合報導

談話節目御用來賓、乳房外科名醫江坤俊形象優質，近來身陷婚外情疑雲，日前爆出案外案，傳出他曾經對節目《健康2.0》主持人、TVBS當家主播鄭凱云性騷擾，鄭凱云和電視台都證實此事。怎料，江坤俊9日發聲明嚴正駁斥「我絕無性騷一事」，鄭凱云沉默3天，今（12）日發聲：「我教導孩子絕不能欺負人，更不能做錯事還不承認！」全面反擊江坤俊。

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今天近中午，鄭凱云在臉書、IG發文，指從小爸媽就教她，做人要抬頭挺胸、凡事對得起自己的良心，「成為母親後，我也教導孩子，絕不能欺負人，更不能做錯事還不承認，但反過來，被欺負時，也不能悶聲挨打，得出聲喝斥，得尋求正義...」

▲江坤俊經常分享和病人的暖心互動，形象良好。（圖／江坤俊臉書）
▲江坤俊經常分享和病人的暖心互動，形象良好，近來桃色醜聞連環爆，他宣布暫停演藝工作，回歸醫生正職。（圖／江坤俊臉書）
鄭凱云表示，雖然正義可能姍姍來遲，路途中也許滿佈荊棘，堅持下去也可能身心俱疲，「但，該挺身捍衛自己時，就該勇敢堅強不退卻」，並感謝這麼多認識、不認識的朋友，這段時間給她的鼓勵與支持，「謝謝你們讓我在暗夜中，對某些人事物極度失望的同時，感受到光亮與溫暖。」

文末，鄭凱云說：「很喜歡一句話，『發光並非太陽的專利，你也可以』，再怎麼陰暗的黑夜終會過去，當太陽升起的那一刻，一起昂首前行！」貼文一發布，湧入大批親友、網友按讚和留言力挺：「妳很棒，心靈強悍就無敵」、「清者自清，濁者自濁！妳是最棒的」、「有大家在，加油喔！」

此前，江坤俊發文否認對鄭凱云等人性騷擾，「針對媒體報導性騷一事，為維護我個人名譽，我在這裡嚴正聲明：我絕無性騷一事！性平委員會有接受陳情調查，我已把前因後果說明清楚，並將相關證據皆提交性平委員會。籲請媒體不要再捕風捉影、刊載不實內容。」

▲▼資深主播鄭凱云（上圖）證實曾經被江坤俊性騷擾。（圖／鄭凱云、江坤俊臉書）
▲資深主播鄭凱云5日證實曾經被江坤俊性騷擾，但不願多談細節。（圖／鄭凱云臉書）
鄭凱云全文

我很愛我的家人

絕對不會做出讓他們蒙羞、痛苦、難堪的事

從小爸媽就教我

做人要抬頭挺胸

凡事對得起自己的良心

成為母親後

我也教導孩子

絕不能欺負人

更不能做錯事還不承認

但反過來

被欺負時

也不能悶聲挨打

得出聲喝斥、得尋求正義……

雖然正義可能姍姍來遲

雖然路途可能滿佈荊棘

雖然堅持可能身心俱疲

但，該挺身捍衛自己時

就該勇敢堅強不退卻

謝謝這麼多我認識不認識的朋友

這段時間給我的鼓勵與支持

謝謝你們讓我在暗夜中

對某些人事物極度失望的同時

感受到光亮與溫暖

很喜歡一句話：「發光並非太陽的專利，你也可以」

再怎麼陰暗的黑夜終會過去

當太陽升起的那一刻

一起昂首前行

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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