快訊／江坤俊駁斥性騷擾！鄭凱云不忍了：不能做錯事還不承認

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鄭凱云表示，雖然正義可能姍姍來遲，路途中也許滿佈荊棘，堅持下去也可能身心俱疲，「但，該挺身捍衛自己時，就該勇敢堅強不退卻」，並感謝這麼多認識、不認識的朋友，這段時間給她的鼓勵與支持，「謝謝你們讓我在暗夜中，對某些人事物極度失望的同時，感受到光亮與溫暖。」
文末，鄭凱云說：「很喜歡一句話，『發光並非太陽的專利，你也可以』，再怎麼陰暗的黑夜終會過去，當太陽升起的那一刻，一起昂首前行！」貼文一發布，湧入大批親友、網友按讚和留言力挺：「妳很棒，心靈強悍就無敵」、「清者自清，濁者自濁！妳是最棒的」、「有大家在，加油喔！」
此前，江坤俊發文否認對鄭凱云等人性騷擾，「針對媒體報導性騷一事，為維護我個人名譽，我在這裡嚴正聲明：我絕無性騷一事！性平委員會有接受陳情調查，我已把前因後果說明清楚，並將相關證據皆提交性平委員會。籲請媒體不要再捕風捉影、刊載不實內容。」
鄭凱云全文
我很愛我的家人
絕對不會做出讓他們蒙羞、痛苦、難堪的事
從小爸媽就教我
做人要抬頭挺胸
凡事對得起自己的良心
成為母親後
我也教導孩子
絕不能欺負人
更不能做錯事還不承認
但反過來
被欺負時
也不能悶聲挨打
得出聲喝斥、得尋求正義……
雖然正義可能姍姍來遲
雖然路途可能滿佈荊棘
雖然堅持可能身心俱疲
但，該挺身捍衛自己時
就該勇敢堅強不退卻
謝謝這麼多我認識不認識的朋友
這段時間給我的鼓勵與支持
謝謝你們讓我在暗夜中
對某些人事物極度失望的同時
感受到光亮與溫暖
很喜歡一句話：「發光並非太陽的專利，你也可以」
再怎麼陰暗的黑夜終會過去
當太陽升起的那一刻
一起昂首前行
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110