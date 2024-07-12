台積電挫50元、台股午盤跌526點　缺電議題續燒、電線電纜股逆強

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大盤重挫近600點，賣壓中心就是在權值股，權王台積電跳空開低下跌50元、以1030元開出，雖然盤中跌幅有稍微收斂，不過還是不敵賣壓，午盤下跌45元或4.17%，來到1035元；鴻海午盤下跌8.5元或3.77%，來到217元；聯發科午盤下跌60元或4.23%，來到1360元。
台積電重跌50元，連帶也讓半導體股下挫，午盤類股指數下跌逾4%，日月光投控下跌逾8%，辛耘、采鈺、京鼎下跌逾4%，聯鈞、聯傑、達發、京元電子、聯電下跌逾3%，昇陽半導體、祥碩、鈺寶-創、矽統下跌逾2%。
航運股今日也是賣壓重心，午盤類股指數下跌1.5%，台灣虎航-創、長榮、萬海、中櫃、陽明下跌逾2%，裕民、龍德造船、長榮航太、新興、華航下跌逾1%。
不過還是有族群逆勢抗跌，缺電議題近期再度受到關注，電線電纜股今日續強，華榮亮燈漲停來到43.25元，宏泰上漲逾4%，華電、榮星、億泰、合機上漲逾3%，中電上漲逾2%。
此外，國際金價今日再度重回2400美元，激勵相關概念股再度走高，佳龍一度衝到漲停價38.6元，午盤漲停打開上漲逾9%，來到38.5元，金益鼎早盤一度上漲逾8%、來到92.4元，不過多頭力道不足，午盤漲幅迅速收斂到0.82%，來到86元。