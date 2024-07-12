今日來講股／台積電登千、台股高還有更高！專家曝優先佈局這幾檔

台積電挫50元、台股午盤跌526點　缺電議題續燒、電線電纜股逆強

▲台北股市今（12）日迎來漲多壓回賣壓，午盤下跌526.75點或2.16%，來到23863.28點。（圖／NOWnews資料照片）
▲台北股市今（12）日迎來漲多壓回賣壓，午盤下跌526.75點或2.16%，來到23863.28點。（圖／NOWnews資料照片）

記者陳郁柔／台北報導

台北股市經歷連續好幾天創新高，今（12）日迎來漲多壓回賣壓，開盤下跌434.36點、以23955.67點開出，跌破24000點關卡，在權值股走低之下，最低一度來到23802.53點、下跌587.5點，午盤則是下跌526.75點或2.16%，來到23863.28點。此外，台股今日收周線。

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大盤重挫之際，中小型股也同步走低，櫃買指數午盤下跌2.18點或0.77%，來到279.16點。今日午盤成交量排行榜前五名為：新光金、金寶、群創、友達、三商壽；午盤成交值排行榜前五名為：台積電、鴻海、欣興、中興電、景碩。

大盤重挫近600點，賣壓中心就是在權值股，權王台積電跳空開低下跌50元、以1030元開出，雖然盤中跌幅有稍微收斂，不過還是不敵賣壓，午盤下跌45元或4.17%，來到1035元；鴻海午盤下跌8.5元或3.77%，來到217元；聯發科午盤下跌60元或4.23%，來到1360元。

台積電重跌50元，連帶也讓半導體股下挫，午盤類股指數下跌逾4%，日月光投控下跌逾8%，辛耘、采鈺、京鼎下跌逾4%，聯鈞、聯傑、達發、京元電子、聯電下跌逾3%，昇陽半導體、祥碩、鈺寶-創、矽統下跌逾2%。

航運股今日也是賣壓重心，午盤類股指數下跌1.5%，台灣虎航-創、長榮、萬海、中櫃、陽明下跌逾2%，裕民、龍德造船、長榮航太、新興、華航下跌逾1%。

不過還是有族群逆勢抗跌，缺電議題近期再度受到關注，電線電纜股今日續強，華榮亮燈漲停來到43.25元，宏泰上漲逾4%，華電、榮星、億泰、合機上漲逾3%，中電上漲逾2%。

此外，國際金價今日再度重回2400美元，激勵相關概念股再度走高，佳龍一度衝到漲停價38.6元，午盤漲停打開上漲逾9%，來到38.5元，金益鼎早盤一度上漲逾8%、來到92.4元，不過多頭力道不足，午盤漲幅迅速收斂到0.82%，來到86元。

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