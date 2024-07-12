移居泰國14年女星曝孫安佐呼麻事件另有內幕！她揭：警方不想鬧大
女星岳庭與法國籍老公和兩個孩子移居泰國普吉島已長達14年，她近日參與節目《11點熱吵店》錄影，談論到孫安佐當時在普吉島呼麻私闖民宅的事情，意外曝光了在當地的另一部分內幕，甚至揭露當地警方的真實反應，引發關注與討論。
記者洪生儒／綜合報導
根據《TVBS》報導，岳庭透露當時孫安佐在泰國爆出呼麻、私闖民宅等事情時，她正在荷蘭探望去唸書的長子，不過她從朋友口中得知孫安佐的消息，「我們那邊的人都有幫忙，然後去醫院看他，進出了三次。」岳庭也透露，「警察不想搞那麼多，因為他們很懶，不想寫太多報告、不想接給移民局，只想交給你們自己人去處理就好。」
不過，孫安佐的影片在泰國播出後，引發討論又傳回台灣，才會掀起一場風波。而岳庭同樣也是有孩子的母親，對於狄鶯與孫鵬的遭遇表示同情，她也相信他們這過程很辛苦，「沒有做父母的會希望孩子變成這樣」，認為大家可以多思考怎麼幫助孫安佐。岳庭也建議孫安佐：「可以把專業知識放在對的領域。」
其實，孫安佐在4月爆發泰國呼麻事件後，被狄鶯帶回台灣，後來他又手持瓦斯火槍現身信義區，涉嫌違反《槍砲彈藥刀械管制條例》，遭警方逮捕，最後雖然以30萬元交保，但他被限制住居且責付孫鵬。近期孫安佐又登上SWAG成人平台，跟陳沂合體，再度掀起話題。
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