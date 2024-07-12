男星遭哥騙光100億存款！嫂嫂竟無罪　痛喊：真相殘忍到讓我想死

購物天后通話中卻發出怪聲？被抓包「正在前戲」！她曝光羞人內幕

▲購物天后陳真近期在綜藝節目上分享自己與老公的情趣，就是在通話中或是忙碌時挑逗對方，進行前戲。（圖／陳真 臉書）
▲購物天后陳真近期在綜藝節目上分享自己與老公的情趣，就是在通話中或是忙碌時挑逗對方，進行前戲。（圖／陳真 臉書）

記者施以慧／綜合報導

知名購物專家陳真，不僅擁有超強帶貨能力，還曾榮獲電商平台頒發的「最佳銷貨主持人獎」，口條非常好，而她近日參加綜藝節目錄影，被友人爆料曾在群組聊天時，發出奇怪的聲音，沒想到事後被抓包是一邊和友人聊天，一邊和老公性行為，對此，陳真解釋兩人只是在「進行前戲」，讓在場來賓傻眼。

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳真日前上綜藝節目《11點熱吵店》，在節目中聊到感情問題，自爆自己曾在通話中時與老公調情，還透露老公有個癖好，就是喜歡在她忙碌時故意挑逗，「他很喜歡在我忙的時候！」

▲陳真透露有次在老公開視訊會議時替對方「服務」，意外增加生活中的情趣。（圖／11點熱吵店 YouTube）
▲陳真透露有次在老公開視訊會議時替對方「服務」，意外增加生活中的情趣。（圖／11點熱吵店 YouTube）
陳真還提到兩人在疫情期間在家工作時，老公總是利用視訊進行會議和各項工作，而陳真有次就在老公正在開會時關掉他的螢幕和聲音，「我就開始幫他做一些小小的服務，然後我看他很開心，我們就開始了，然後那一次我真的覺得極度興奮，因為中間他需要發言。」

沒想到這番言論一出，讓在場來賓笑翻，主持人沈玉琳還在現場模擬當時情景，讓眾人哄堂大笑，陳真也笑說：「我覺得很High！」也坦言就是因為有過這樣的經歷，讓她與老公屢試不爽，就算是陳真正在和友人通話，老公也想故意和她調請，意外增加了生活上的情趣。

林靖恩爆偷吃炸醬麵遭逮！近20年沒回家　鄰：聊天像雞同鴨講

告五人兌現金曲承諾！500份大麥克真的要送　發放時間地點一次看

江坤俊爆出軌、性騷！正宮照開團購　律師點出職場婚外情3大主因

Jennie室內吸菸遭炎上！工作人員出面發聲　還原全過程喊：很傷心

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選