購物天后通話中卻發出怪聲？被抓包「正在前戲」！她曝光羞人內幕
知名購物專家陳真，不僅擁有超強帶貨能力，還曾榮獲電商平台頒發的「最佳銷貨主持人獎」，口條非常好，而她近日參加綜藝節目錄影，被友人爆料曾在群組聊天時，發出奇怪的聲音，沒想到事後被抓包是一邊和友人聊天，一邊和老公性行為，對此，陳真解釋兩人只是在「進行前戲」，讓在場來賓傻眼。
記者施以慧／綜合報導
陳真日前上綜藝節目《11點熱吵店》，在節目中聊到感情問題，自爆自己曾在通話中時與老公調情，還透露老公有個癖好，就是喜歡在她忙碌時故意挑逗，「他很喜歡在我忙的時候！」
陳真還提到兩人在疫情期間在家工作時，老公總是利用視訊進行會議和各項工作，而陳真有次就在老公正在開會時關掉他的螢幕和聲音，「我就開始幫他做一些小小的服務，然後我看他很開心，我們就開始了，然後那一次我真的覺得極度興奮，因為中間他需要發言。」
沒想到這番言論一出，讓在場來賓笑翻，主持人沈玉琳還在現場模擬當時情景，讓眾人哄堂大笑，陳真也笑說：「我覺得很High！」也坦言就是因為有過這樣的經歷，讓她與老公屢試不爽，就算是陳真正在和友人通話，老公也想故意和她調請，意外增加了生活上的情趣。