「MAMAMOO師妹」PURPLE KISS宣布來台 8月9日華山舉辦演唱會！
南韓女團MAMAMOO的師妹PURPLE KISS出道3年，宣布8月9日要來台舉辦《2024 BXX TOUR PURPLE KISS IN TAIPEI》演唱會，羅高恩、Dosie、Ireh、Yuki、Chaein、SWAN等6位成員難掩激動心情，最近都在苦練中文，還做好美食、旅遊攻略，希望到時能有時間走走逛逛，品嚐道地小吃。
記者陳雅蘭／綜合報導
PURPLE KISS於2021年出道，是MAMAMOO的師妹團，原本成員有羅高恩、Dosie、Ireh、Yuki、Chaein、SWAN、朴志殷等7人，但志殷在2022年時狀態不佳、出現不安症狀而退團，團體目前為6人體制，代表作包含《Ponzoña》、《Zombie》、《memeM》、《Nerdy》、《Sweet Juice》、《7EAVEN》、《BBB》等。
《2024 BXX TOUR PURPLE KISS》此系列巡迴已造訪美國、加拿大等10多個地區：歐申賽德、拉斯維加斯、鹽湖城、薩克拉門托、聖荷西、波特蘭、西雅圖、溫哥華、愛德蒙頓、卡加利、雷吉納、溫尼伯、多倫多、蒙特婁、魁北克市、哈利法克斯，現在將巡迴亞洲，台北站確定8月9日在台北華山Legacy舉行。
PURPLE KISS對於能來台表演，開心表示：「請所有PLORY（粉絲名）敬請期待，我們不但會帶來新歌，還有很多驚喜內容要送給大家，希望當天能一起擁有美好回憶！」
《2024 BXX TOUR PURPLE KISS IN TAIPEI》資訊：
演出時間：2024年8月9日（五）19：00
演出地點：台北華山Legacy
演出票價：站席2880、愛心票1440
售票時間：2024年7月14日（日） 11：00
售票平台：KKTIX官網、全家便利商店FamiPort機台