凱米颱風下週恐誕生！專家揭預測路徑、對台影響　下週留意雷陣雨

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不過這幾天太平洋高壓的勢力有些增強，午後降雨將較過去兩日減緩許多，預測午後熱對流發展的範圍有些縮減，會較局限於山區，前往山區活動，要留意午後仍有短暫雷陣雨機會，時有較大雨勢。氣溫將持續炎熱，尤其大臺北盆地區、中南部及東部都有機會出現高溫36度或以上的機會
下週初步來看，預測臺灣仍處在太平洋高壓邊緣的東南至偏東風環境，不過高壓的強度將有些減弱趨勢，因此整體上氣溫依舊炎熱，沒有太大變化外，各地降雨型態仍是以午後熱對流短暫雷陣雨為主，而東南部也有迎風短暫雨，不過屆時轉為弱風側的西部將較有利熱對流發展旺盛，是否有較顯著的降雨影響機會，就要多觀察了。
至於颱風是否生成，林孝儒指出，目前可以看到南海有季風低壓正在發展中，預測週末至下週將持續增強，有可能發展成為熱帶性低氣壓或颱風，還需週末進一步觀察。然而，現在這樣的環境也逐漸顯示出南海至菲律賓東海面將逐漸有利於熱帶系統發展的環境，不排除從中都再有熱帶性低氣壓或颱風生成的機會，因此是否有今年第三號颱風凱米（Gaemi）生成機會為下週的天氣重點。
不過，初步來看，下週太平洋高壓的勢力雖然有北抬減弱之趨勢，但還仍有往臺灣延伸之趨勢，預測熱帶系統會受副高南側邊緣及西南季風導引朝西至西北方向移動機會高，主要趨向南海至廣州一帶，對臺灣直接影響機會較小，暫時不用太過於擔心。
氣象專家台灣大學大氣科學博士林得恩於「林老師氣象站」則表示，7月首個颱風，最快有機會在7月15日、7月16日（下週一、下週二）前後生成，一個帶著一個；目前，初步研判，往西朝海南島走的機率較高，對台灣直接影響不大。