大學分科測驗今、明日登場　大考中心提醒4項應考注意事項

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大考中心表示，歷年違規最大宗為未攜帶應試有效證件正本。請考生務必記得考試當日攜帶應試有 效證件正本。應試有效證件正本包括：國民身分證、有照片之全民健康保險卡、汽機車駕駛 執照、中華民國身心障礙證明、護照或居留證。健保卡需要有照片才是有效證件；學生證無論有沒有照片，都是無效證件。
大考中心表示，考生如於身分查驗時間，未持應試有效證件正本供監試人員查驗，經監試人員查核並確認係考生本人無誤者，仍會准予應試。但若未依簡章規定在當節考試結束鈴聲響畢前，將應試有效證件正本送達考（分）區試務辦公室或試場，將送請本會考試委員會依違規處理辦法審議並扣減該節成績。
針對手機問題，考試期間，為避免手機可能因地震告警訊息服務發出聲響造成違反試場規則，大考中心提醒考生，請勿隨身攜帶手機進入試場，建議將手機交給陪考家長保管。若仍由考生本人攜帶入場應試，請務必將手機完全關機或拔掉電池並放在指定地點（臨時置物區）。如果只關靜音，手機依不同型號也可能響起或震動。一旦手機發出聲響或震動則為違規，將送請本會考試委員會依違規處理辦法審議並扣減該節成績。
此外，7月12日至13日考試當日，大考中心也建議考生盡量提早出門以避開進入考場學校時的人群聚集。另外，呼籲接送考生之親友，請勿於考（分）區門口逗留，造成人潮擁擠，影響考生應試。
由於分科測驗考試期間天氣普遍高溫炎熱，午後則可能因對流旺盛，使部分區域有較大的午後雷陣雨發生機率，大考中心也請考生除注意防曬、防中暑並多補充水分外，建議攜帶雨具備用。