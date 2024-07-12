童子賢談能源是現代文明原罪 稱「尊重全民感情是否選擇核能」
和碩董事長、國家氣候變遷對策委員會副召集人童子賢今（12）日以「產業發展與世界局勢」為題，於工商協進會會員大會上演講。他指出，全民對於能源需求，以及對於核電的觀感，仍是他最在意的事，他將尊重全民的感情上是否選擇核能。另外，童子賢也表示，穩定供電仍是現代文明的重要基礎，期待在經過理性探討後，能認可核能是可以控管並設立良好制度的科技技術，管理得當，它將為社會帶來非常大的福祉。
記者鄭妤安/台北報導
童子賢回顧2年前開始公開提出自己對核能的主張，有此思想是出於對台灣產業、民生用電需求，以及國家競爭力的觀察，核2、核3過去40年運行狀態佳，成本低、國際安全評比名列前茅，台電在這方面管理得相當不錯，值得鼓勵，但他惋惜於國際潮流紛紛傾向修改延役規定，台灣卻選擇將運作良好的設施停止運轉。
他表示，全民對於能源需求，以及對於核電的觀感，仍是他最在意的事，若全民不接受，身在民主社會，他必服從，但若在資訊理解過後，全民的感情有了轉變，他也非常樂意服從，這就是所謂的民主，「會尊重全民的感情上是否選擇核能。」
針對再生能源發展，童子賢強調，「能源」是現代文明的原罪，火力發電會排碳、風力、太陽能發電會干擾生態，「綠能很好，但不要大到讓大自然環境難以負荷，必須要有縝密的規劃。」至於有部分聲音擔憂核能若遇上地震等核安問題，他表示，肺病、肺癌成為台灣連續十幾年來的第一大死亡原因，示警各界別因二氧化碳排在空中好像看不見，就忽略其危險性。
童子賢期待，核能能在經過理性地探討後，認清它是一個可以控管、可以設立良好制度的科技技術，若將其管理好，這個科技技術可以貢獻給現代科技社會非常大的福祉，穩定供電仍然是現代文明的重要基礎。