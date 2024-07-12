來對答案！分科測驗物理　補教師估「不難不簡單」：留意題目語意

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另外，邱博文提到，這次物理科也有不少時事入題，像是第3題的烏俄戰爭的SpaceX人造衛星；第9題的403花蓮地震；第19題至第20題的風力發電等，而且相較以往的差異在於實驗題目入題，例如第7題以及第21題至第23題等。
邱博文指出，物理科的難題集中在後半部份的試題，像是第24題至第26題的腳踏車題目，由於涉及力矩、輪軸轉動等地舊課綱知識，考生可能不易理解。教師陸怡中對此補充說明，該題組的知識考點由於108課綱縮減上課時數的關係，只能合併其他單元教學，因此教師無法花費太多時間強調其中的較為細緻的內容。
陸怡中表示，其實111年的物理科最難，去年如同「校正回歸」較易，今年的試題則會相比去年困難，但是會比前年還要簡單，而且需要計算的題目相較去年多了一些，不過沒有太過不易作答的題目，另在實驗題型，過往幾年的試題沒有課內的實驗，今年反倒多了這些內容，像是第21題至第23題出的很好。
得勝者文教預估，今年五標落點相較去年相差不大，其中頂標49級分、前標43級分、均標31級分、後標20級分、底標15級分，不過詳細解答、實際五標分布仍以大學入學考試中心的結果為主。
另外，大考中心物理科教師群指出，113年度分科測驗物理科指定科目考試試題總題數26題，對照教材的分布包括力學一8分；力學二與熱學23分；波動、光及聲音14分；電磁現象一31分；電磁現象二與量子現象19分；素養題5分，例如第3題為星鏈低軌道衛星題組試題、第9題為101大樓阻尼擺試題、第16題為汽車非彈性碰撞、第18題為掌上型張合速度偵測器，均為今年較佳的素養類題型。
教師群提到，物理科實際需要動筆計算的有第8題、第9題、第10題、第11題、第12題、第15題、第16題、第17題、第18題、第19題、第20題、第24題、第25題、第26題，一共14題，約達60%，對於大多數同學而言，後半部試題的計算量偏重，對於計算能力較好的同學有利，整體而言難易適中。