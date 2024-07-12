林靖恩非首次脫序！曾「大鬧2飯店」砸電視露詭笑嗆聲：有種報警
資深音樂人李坤城生前跟小40歲的林靖恩交往，這一段「爺孫戀」吸引各界關注與討論，而李坤城在2023年4月病逝後，他的女友林靖恩的動態與行蹤也備受矚目。林靖恩在近日被爆出深夜偷吃別人的外送餐點而遭到逮捕，掀起高度關注，而她過往的脫序行為也再次被翻出來討論，像是在今年初林靖恩就被2間飯店指控鬧事，她在過程中甚至放話：「有種就報警。」甚至還瞪人露出詭異笑容、在騎樓吐痰，讓業者相當困擾。
記者洪生儒／綜合報導
林靖恩在年初被台中某飯店員工爆料，她在去年底入住隔壁飯店，因砸毀隔壁飯店的電視被求償，後來她又到原PO上班的飯店要求入住，入住期間她出現精神恍惚、語無倫次的狀態。而原PO上班的飯店得知林靖恩會破壞物品後，隨即退費不讓她入住，沒想到她竟跑到飯店大廳逗留不走，還拔掉大廳的裝飾溫度計，甚至瞪人、露出詭異笑容、在騎樓吐痰，讓飯店工作人員相當困擾。
在飯店大廳逗留的過程中，林靖恩一度放話要工作人員報警，但因為她並沒有做出什麼違法的事情，被警察帶走不到1個小時，她就又回到了飯店，接著又持續做出脫序的行為，讓飯店的大夜班員工受不了，再度報警處理。
林靖恩在去年4月喪夫後，除了被飯店列入黑名單之外，也曾因為遺產的問題與李坤城大兒子槓上，後來雙方達成和解，林靖恩也轉手賣掉了李坤城留下來的豪宅，她上個月才曬出短髮新造型，並表示「我好多了！」看起來狀態似乎比較穩定，沒想到近日又因偷吃外送被逮，讓外界都紛紛憂心她的身心狀況是否出問題。