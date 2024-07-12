陸觀光旅遊人員來台參展　羅文嘉：期盼我方也能赴陸推廣好山好水

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羅文嘉強調，重啟兩岸對等的觀光交流，一直是政府推動的政策；交流不僅能讓兩岸關係更好，也能夠為兩岸帶來更好的發展和利益。他希望透過海基會這座溝通橋樑，可以讓兩岸不斷堆疊善意、跨越障礙、健康有序、雙向交流。
羅文嘉表示，非常感謝陸委會、交通部觀光署、內政部移民署的協助，讓這麼多對岸的朋友來台參展，這是一個善意。「今天有對岸的旅遊觀光官員來到台灣，我們也期望我方推動旅遊觀光的相關人員，有機會能夠到大陸，透過雙向的交流對雙方都是有幫助的。」
最後，羅文嘉表示希望透過這次的旅展，可以達到強化資訊透明、提升旅遊品質、落實赴陸人身安全保障三大目標，讓國人旅遊更安心。
活動開始前，羅文嘉接受媒體訪問，針對這次陸方眾多官員隨團來台參展，他表示這次台北夏季旅展以及海峽兩岸的夏季交流旅展，有超過500個攤位，其中來自對岸有12個省市、70幾個攤位，規模非常盛大，他特別代表海基會歡迎所有參展的兩岸朋友。
羅文嘉表示，透過觀光的對等交流，是促進兩岸交流很好的媒介跟平台，這次陸委會、觀光署和移民署展現誠意，讓將近30名來自陸方的旅遊局官員能夠來台灣參加這次展覽，希望我方的相關人員未來也能夠到對岸，去推廣台灣的好山好水、台灣的美麗人文，這才是對等的雙向交流。這對於兩岸關係的發展、民間產業的促進，也是好事情。
至於前海基會董事長鄭文燦前因涉案請辭，職位將由誰接任？羅文嘉表示，海基會其實是一個非常成熟的運作組織，目前仍還是正常運作，所有工作人員堅守崗位，把工作做好，至於其他的，等待陸委會的指示。對於有民調顯示鄭文燦被收押這件事情，可能會影響800萬選民對民進黨的支持，羅文嘉表示，對於司法任何事情，不做評論，他希望海基會的角色、工作就是促進兩岸雙方的關係更緩和，讓雙方的社會還有人民的產業，尤其在今天觀光產業，是一個很好的起點，能夠敲開一塊磚，然後帶動兩岸健康有序的雙向交流。羅文嘉表示，海基會的同仁堅守崗位，把工作做好，就像這次旅展一樣，我們每個同仁都戰戰兢兢的，把手上的每一份工作做好。