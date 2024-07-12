欣葉、漢來海港輸了！「公認CP值最高buffet」是它：698元飽到吐

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貼文曝光後，不少老饕紛紛回應「饗食天堂CP值真的是最高的，菜色都很有水準」、「饗食天堂下午茶還要排隊呢！698元真的超級划算」、「饗食天堂我一年吃超過10次，晚餐都不用千元，CP值超高」、「平日下午茶CP值很高，因為有鮭生、炙燒壽司和現切牛排」、「饗食天堂下午茶700元飽到不行！超級推薦的。」
buffet界「CP值天花板」！饗食天堂下午茶698元被讚爆
而有在吃buffet的民眾，相信對「饗食天堂」應該都不太陌生了，就是buffet界赫赫有名的「饗賓集團」所創立，目前全台有10間分店，分佈在北中南都有，同時也是台灣buffet品牌的先驅之一！即便面臨後續許多buffet同業競爭，至今仍然因為相對便宜受到許多老饕的最愛。
值得一提的是，在許多buffet一餐要價都衝破1000元大關的現今，「饗食天堂」提供的平日下午茶時段一個人只要698元，雖然低價位但食材也不馬虎，從臉書相關吃到飽社團隨便搜尋，有人甚至回訪至少70次，相當的驚人，也可見「buffet界CP值王者」的魅力有多強。
饗食天堂信義店開箱！定位相同buffet品牌比拼
《NOWnews》記者在近一年曾經到饗食天堂信義店用餐過2次，都是晚餐時段，其食材選擇多元，在廣受老饕好評的鮭魚生魚片上，饗食天堂確實表現可圈可點，另外還有多種炸物、台式熱炒、港式、現切牛排可以選擇，甜點有現做的雞蛋燒非常好吃。最值得一提的是，晚餐時段用餐時間有高達3.5小時，同行友人都一致好評認為是個聚餐的好場所。
至於跟定位相同的欣葉、漢來海港來比較的話，欣葉的菜色相對饗食天堂來得少，價位則是在晚餐分出勝負，饗食天堂晚餐968元，欣葉則是1048元；而漢來海港的海鮮種類贏過饗食天堂，因此價位上稍比饗食天堂高，如果吃buffet不太吃海鮮的人，饗食天堂的選擇性會更多樣，價格也更便宜。以記者個人的口味，綜合CP值來說的話，排名依需是「饗食天堂」＝「漢來海港」>「欣葉」，不過每個人的觀感不同，喜歡吃哪間就去吃哪間囉！
📌饗食天堂
分店：台中大遠百店、台北大直店、台北信義店、台北京站店、台南西門店、新北板橋店、新竹大遠百店、桃園中壢SOGO店、桃園新光店、高雄三多店
📍午餐時段：11：30-14：00
價格：平日成人868元/兒童434元；假日成人968/兒童484元
📍下午茶時段：14：30-16：30
價格：平日成人698元/兒童349元；假日成人868/兒童434元
📍下午茶時段：17：30-21：00
價格：平日成人968元/兒童484元；假日成人1068/兒童534元
根據官網介紹，以上價格均另加收10%服務費，未滿三歲以下之幼兒免費；三歲（含）以上至未滿六歲之幼兒酌收200元；六歲（含）以上至未滿十二歲之兒童半價；十二歲（含）以上，以成人計價。