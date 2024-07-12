粉絲不怕軍白期寂寞！BTS Jimin、柾國「真人秀」8月Disney+開播

南韓「登頂」偶像團體防彈少年團（BTS），即將邁入三十大關的他們也陸續前往軍隊履行國民義務兵役，去年年底一起進入軍隊的Jimin（朴智旻）、柾國兩位成員，沒想到在入伍之前提早準備了禮物送給ARMY （粉絲名稱）！記錄了「國旻」兄弟倆，在全世界走透透時遇到的故事和意外的旅遊真人秀《Are you Sure?!》即在8月正式上線。
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影音串流平台Disney+，即將推出成員Jimin&柾國的全新旅遊真人秀節目《Are you Sure?!》。一起入伍的兩人把握最後的「自由」時光，把美國、韓國、日本全部玩透透，展開一場「沒有計劃的旅行」。在節目中兩人遇到暴雨、大雪等各式各樣的意外，也一起去攀岩、浮潛、騎摩托車，如同這個節目名稱《Are you Sure?!》一樣，雖然不知道什麼選擇是不是正確的，但只要「自由自在」就行，主打「逃離日常生活No.1！」
《Are you Sure?!》這個企劃，由Jimin率先提出問柾國：「去當兵前，一起拍攝旅行的影片怎麼樣？」柾國雖然擔心：「這樣的內容真的能播嗎？」但也期待地表示這樣的旅行還是第一次。
防彈少年團7位成員年齡各異，老大金碩珍跟老么田柾國甚至有著5歲的年齡差，因此大家的入伍時間並不一致。而相差2歲的「國旻」，約定好一起入伍，入伍前的直播中Jimin也感性的說：「能和柾國一起當兵給了我很大的力量。」雖然兩位成員承諾粉絲會努力早日歸隊，但長達兩年兵役依然讓粉絲們十分沮喪，如今真人秀的預告一出，惹的粉絲們直接炸鍋，8月開播的《Are you Sure?!》正好解一解ARMY 們的「相思之苦」。