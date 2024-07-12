黃文星現場扛李又汝轉一圈狂虧：我專門扛豬公！她崩潰大聲尖叫
黃文星、李又汝上一部戲飾演兄妹，在民視八點檔《愛的榮耀》將變成情人，兩人交情好，今（12）日記者會上互相鬥嘴，李又汝身高170公分，被黃文星嫌太大隻，他要拍戲之前還放話：「不要叫我扛妳，我扛不起來。」眾人拱現場驗證，他先虧說：「我專門扛豬公的。」隨即像扛沙包一樣扛起她，李又汝頭髮都在空中飄，並且崩潰尖叫，她一下地直呼：「你是把我當瓦斯桶嗎。」
記者林奕如／台北報導
民視八點檔《愛的榮耀》昨日播出，收視率開出紅盤，平均3.27再創新高，劇情衝高潮，演員王瞳、黃文星、李又汝、曾子益、曾智希將上演五角戀。王瞳和黃文星劇中演夫妻，李又汝新加入要演秘書，上演不倫戀，李又汝表示之前休息8個月，本來想要利用時間做人，進入「備孕期」，所以現在就是「禁孕」，好好把拍攝任務完成。
李又汝這一次跟黃文星演對手戲，她壓力都很大，因為她只要NG，黃文星就會綜藝摔，黃文星平常愛開玩笑，從笑話中提點她，希望李又汝可以跟上一檔不樣，做出角色的區隔。
王瞳角色個性是男人婆，被爆料坐著時會腳開開，現在角色談戀愛、進入家庭之後，開始改變造型，劇中跟「爸爸」藍葦華對戲時，還是會不小心把語助詞說出來，好幾次逗笑全場。