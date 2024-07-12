驚悚台劇《都市懼集》開播！許瑋甯搭小黃遇詭司機 曝真實經歷
CATCHPLAY+短影音驚悚台劇《都市懼集》開播，首集由許瑋甯、竺定誼主演的「計程車招呼站」單元打頭陣，許瑋甯對獨自搭小黃的橋段也很有共鳴，她坦言平常自己或身邊友人或多或少有遇到「詭異司機」的狀況，但她表示，真實生活中也有遇過很好的善心司機，「當時我的雨傘掉在他的車上，沒想到因緣巧合又碰到，他又把雨傘還給我。」
記者林奕如／台北報導
《都市懼集》集結高達78位演員，以34個極短篇故事，描述大城市裡的令人驚嚇的瞬間。有一個主題是「大眾運輸」，接在許瑋甯、竺定誼主演「計程車招呼站」之後的故事，依序為黃姵嘉、廖允杰主演「失物招領」，還有謝章穎、洪文凱主演「末班客運」，以及曾莞婷、詹懷雲、高倩怡主演「觀光巴士」，劇中令人發毛的驚悚情節引發討論。
黃姵嘉在「失物招領」單元飾演誤拿到別人行李的旅客，她說：「劇中我打開了我拿錯的行李，卻看到不該看的東西而惹禍上身，提醒以後拿行李真的要更加小心。」謝章穎則飾演在末班客運上睡過頭的乘客，在隧道裡發生恐怖的意外，他表示：「當客運上只剩自己一個人真的滿毛的，更沒想到因為恐懼想逃離反而讓自己陷入危險之中。」
曾莞婷主演「觀光巴士」，飾演精神異常的新手媽媽，她表示：「其實我一開始覺得這個劇情很恐怖，但後來深入角色的內心後，我覺得其實是可悲，那個身為媽媽的痛、獨立、心碎，然後她沒辦法掌控一切的感覺，內心一定有很多糾結和變化，這也是我從中去下功夫詮釋的地方。」角色十分挑戰。
該劇由導演李俊宏、黃丹琪、陳保中共同執導，全劇以34個極短篇故事集結成6大單元，演員有金馬、金鐘得主與眾多人氣卡司共78位演員，呈現潛藏恐懼的六大都市樣貌，包括「大眾運輸」、「夜生活」、「公寓」、「辦公大樓」、「商圈」、「住宿」，帶領觀眾深入那些日復一日、習以為常生活中細思極恐的未知人性，陪伴觀眾於暑假期間成為每日必看一集的恐懼影集。