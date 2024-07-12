台劇《美食無間》南韓翻紅！「烤肉道地吃法」被韓國人讚翻：懂吃
台劇《美食無間》由王柏傑、傅孟柏、簡嫚書主演，該劇將美食與警匪動作片融合在一起，播出時吸引不少劇迷追劇，並於2024年初播畢。近期《美食無間》在南韓的串流平台播出，沒想到其中一幕王柏傑在韓式烤肉店享受美食的畫面，竟引起南韓網友熱烈討論，因為王柏傑以道地的吃法大吃烤肉，又吃得津津有味，讓大批網友看了直呼：「看得我都餓了」、「很懂吃哦！」
記者洪生儒／綜合報導
台劇《美食無間》近期在南韓的串流平台TVING播出，其中在第六集播出的劇情中，有一幕是王柏傑在韓式烤肉店裡面爽吃韓式烤肉的畫面，王柏傑先是介紹五花肉的道地吃法，還把泡菜也放上烤盤一起烤，接著拿起生菜，先包肉再放大蒜、青蔥、辣醬等，然後一口氣直接整個塞入嘴中，接著又拿海苔包飯跟肉，吃得津津有味的畫面讓人看了都覺得幸福，意外掀起南韓網友的共鳴。
有南韓網友以「台劇裡出現的五花肉」為題，在南韓論壇上發文，掀起熱烈討論，不少網友看了都紛紛留言表示：「天啊！他真的吃得很享受」、「看得我都餓了」、「什麼啊！為什麼他吃起來這麼好吃，好懂吃的人啊」、「身為韓國人看到他這樣吃，真的要給他合格證了」、「不行！這吃法只有我們才能知道」、「也分我一口吧大哥」、「沒想到會在台劇看到道地的五花肉吃法」、「嘴巴裡面的口水都要流出來了。」
事實上，《美食無間》是一部2023年的台灣犯罪劇集，故事以「美食」和「警匪動作」為主題，故事在虛構的「岳港市」展開，講述喜歡美食的刑警和殺手在一次吃火鍋時被迫併桌，對美食各有講究的兩人也因此結下不解之緣，該劇已在2024年初播畢，沒想到會因為吃烤肉的畫面在南韓意外翻紅，還引起大批網友討論。