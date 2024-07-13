徐若瑄舊廣告疑走光！一絲不掛單手遮點 觀眾驚：以前尺度那麼大
徐若瑄（Vivian）入行34年，成功從三級片女星轉型為影視歌三棲女神，奔50歲的她保養得當，依然活躍幕前，人氣至今不墜，近日一支徐若瑄27年前拍攝的沐浴乳廣告被翻出，尺度全裸但三點不露，有火眼金睛的網友發現，徐若瑄疑似春光外洩，引發話題。
記者楊穎軒／綜合報導
懷舊達人、作家張哲生在粉專分享徐若瑄1997年的「耐斯花蕊香浴乳」CF，可見徐若瑄先是裸背面對鏡頭，回眸一笑，接著貌似一絲不掛，僅以單手捧住C罩杯雙峰，彎下腰在雙腿塗抹沐浴乳，還有放送甜美笑靨、裸身撫摸胴體、手舞足蹈的畫面，最後她輕輕地把停在肩上的蝴蝶吹走。
該支廣告旁白說道：「洗出少女般粉粉嫩嫩的肌膚，粉粉嫩嫩的招蜂引蝶，耐斯澎澎...」熟悉的slogan勾起熟齡網友回憶，同時訝異早年的廣告尺度，「天啊...以前沐浴乳尺度這麼大？以前看不覺得，現在看不盡感嘆」，也有人指出徐若瑄右胸冒出淺褐色塊，看似不慎走光。
18禁《天使心》紅遍台日 早已轉型全方位女神
徐若瑄從華視「才藝美少女選拔」奪冠，加入女團「少女隊」入行，18歲主演國片《卜派小子》，隔年以19歲的年紀接拍限制級電影《天使心》，她在片中露點與江國賓上演激情床戲，清純偶像突破形象的演出讓徐若瑄迅速在台灣、日本打開知名度。
徐若瑄1995年進軍日本樂壇後開始轉型，也發行華語專輯、替人作嫁寫歌，展現創作才華，並接下高難度或外型不討喜的角色，如《人魚朵朵》殘疾人士、《雲水謠》富家千金、《寒蟬效應》律師等，2019年憑《人面魚：紅衣小女孩外傳》入圍台北電影節影后，表演實力被看見。如今，徐若瑄還跨足幕後擔任製片，除了出資也找演員，貢獻藝界豐厚的人脈及自身影響力。