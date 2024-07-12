麗寶樂園、劍湖山玩膩了！夏天「隱藏遊樂園」曝光　遊客改玩這裡

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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「可以去小叮噹科學樂園，那邊有滑雪場」、「麗寶樂園真的玩到不想玩，還是懷念八仙樂園」、「小叮噹遊樂園還不錯，之前帶親戚小孩去滑雪，那邊也有水可以玩，蠻適合夏天去的」、「小叮噹科學樂園可以滑雪喔！還蠻不錯玩的」、「前陣子被朋友找去小叮噹樂園滑雪，夏天去玩蠻消暑的。」
玩膩麗寶樂園、劍湖山沒關係！小叮噹科學樂園有滑雪場
事實上，網友提到的這個「小叮噹科學主題樂園」位於新竹，從1990年營運至今，已經有34年的歷史，其實也是老字號的遊樂園之一，只不過因為名氣沒有大過其他遊樂園，因此許多台灣人根本不知道這個遊樂園的存在。有趣的是，雖然名為「小叮噹科學樂園」，但是其與動畫哆啦A夢台灣譯名「小叮噹」一點關係都沒有。
值得一提的是，小叮噹科學主題樂園是真的有「滑雪場」，總佔地高達750坪，一年四季都有營運，是「全台最大的室內滑雪場」。記者實際查看Google評價，發現小叮噹科學樂園滑雪場還有自己的地標，不少去過的遊客都紛紛表示「夏天玩樂園新選擇！還蠻不錯玩的」、「小朋友在裡面都會喊冷！覺得很不錯」、「很晚才知道有這個遊樂園，這次來朝聖覺得不錯玩」。
夏天遊樂園新選擇！小叮噹科學主題樂園可玩水+滑雪
然而小叮噹科學主題樂園不僅有滑雪場，同時也有水樂園，雖然沒有像是麗寶樂園或者劍湖山刺激的設施，但也有像是「水桶轟浪」、「人造水庫」、「熱帶雨林」、「水迷宮」等等，是比較適合親子一同遊玩的設施。
不過要特別注意的是，如果要去小叮噹滑雪場的話，根據官網說明，滑雪場的室內溫度是-3度至-8度，想要體驗的遊客可以自備保暖衣物入場，或者到場租借防寒衣服，千萬不要玩到感冒樂極生悲囉！即日起至8月底還有團體30人以上預約，即可以499元的價格暢玩園區（原價1528元）的優惠，暑假要出遊還不知道要去哪避暑的話，不妨可以到新竹小叮噹科學主題樂園朝聖看看！
📌小叮噹科學主題樂園
地址：新竹縣新豐鄉康和路199號
電話：03-559-2132
滑雪場營業時間：週一至週五上午9時30分至下午5時、假日上午9時至下午5時
📌票價：
全票（高中以上至60歲以下成人）：個人720元/團體500元/新豐鄉民280元
學生票（滿6歲至高中以下學生）：個人680元/團體450元/新豐鄉民280元
學童票（滿3歲至未滿6歲）：個人620元/團體400元/新豐鄉民280元
孝親票（60歲以上長者、身心障礙者）：個人360元/新豐鄉民280元
根據官網說明，60歲以上長者、身心障礙者、新豐鄉鄉民者購票時必須出示相關證件；未滿3歲，享免費入園，如有爭議請出示證件；如果是滿30人以上之團體，需要洽談線上客服，會有專人為遊客服務。