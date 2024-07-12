台積電跌40元、至1040元　台股終場跌473點、跌破5日線

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大盤一度重挫逾600點，賣壓中心就是在權值股，電子資金成交比重維持在6成以上，來到66.9%。權王台積電跳空開低下跌50元、以1030元開出，雖然盤中跌幅有稍微收斂，終場下跌40元或3.7%，來到1040元，拖累大盤指數就有316點，也就是說超過66%的跌點都是台積電貢獻的；鴻海終場下跌9.5元或4.21%，來到216元，拖累大盤指數就有42點；聯發科終場下跌60元或4.23%，來到1360元，拖累大盤指數就有32點。
台積電重跌，連帶也讓半導體股下挫，類股指數下跌3.5%，日月光投控下跌逾8%，力旺、精材下跌逾7%，辛耘、采鈺下跌逾6%，瑞耘下跌逾4%，台星科、聯電下跌逾3%。
不過還是有族群逆勢抗跌，缺電議題近期再度受到關注，電線電纜股今日續強，類股指數上漲近2%，華榮亮燈漲停來到43.25元，榮星、宏泰上漲逾4%，億泰上漲逾3%，華電上漲逾2%，樂事綠能、中興電、大亞、華新、合機上漲逾1%。
此外塑化股也逆勢走高，類股指數上漲2.12%，位居漲幅排行冠軍，台聚上漲近6%，亞聚、國喬、中纖上漲逾4%，台達化、華夏上漲逾3%，南亞、台苯上漲逾2%。
電子股裡，PCB概念股續強，昨日強攻漲停的景碩今日續強，尾盤在買單挹注下，成功亮燈漲停來到119.5元，創下2022年12月、也就是19個月來新高，成交量達12.5萬張，昨日同樣攻漲停的欣興，今日開低走高，一度上漲逾4.7%，來到198.5元，可惜隨後遇到賣壓，終場上漲0.5元或0.26%，來到190元。熱度也擴散到PCB族群，合正、泰鼎-KY亮燈漲停，新復興上漲逾3%，毅嘉、高技上漲逾2%。