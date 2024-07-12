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劉德華演唱會黃牛炒到「原價30倍」！歌迷忍痛買31萬門票原因曝光

▲劉德華全新巡演自上海開跑，現在黃牛票已經被炒到30倍以上，但仍有許多歌迷願意買單，因為擔心之後再也看不到劉德華在中國大陸開唱。（圖／台灣映藝提供）
▲劉德華全新巡演自上海開跑，現在黃牛票已經被炒到30倍以上，但仍有許多歌迷願意買單，因為擔心之後再也看不到劉德華在中國大陸開唱。（圖／台灣映藝提供）

記者朱祖儀／綜合報導

劉德華（華仔）2024《今天...is the Day》巡迴演唱會從中國大陸開跑，門票一開售幾乎場場秒殺，許多人一票難求。但沒想到近來竟傳出，有粉絲為了一睹偶像風采，竟不惜花錢買黃牛票，且現在最高價已經被炒到原價的30倍，一張竟要價新台幣31萬元。不過仍有歌迷忍痛買單，因為劉德華已經許久沒有開演唱會，加上擔心這是他最後一次在中國大陸開唱。

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劉德華這次睽違10多年回到中國大陸開唱，目前在上海的前3場都是爆滿狀況，且後續場次門票只要一開賣就隨即秒殺，許多人苦無票券入場，沒想到竟意外助長黃牛票的風氣。據中國《財經網》報導，原本劉德華演唱會搖滾區第一排門票賣2580人民幣（約新台幣1.1萬元），不過現在竟被炒到一張6萬8880人民幣（約新台幣31萬元），足足多出30倍。

▲劉德華睽違11年前進上海開唱，在台上看到粉絲的熱情反應，忍不住在台上哽咽，事後「劉德華上海演唱會」也登上微博熱搜。（圖／台灣映藝提供）
▲劉德華睽違11年重回上海開唱，幾乎場場爆滿、一票難求。（圖／台灣映藝提供）
一名上海歌迷還透露，本來盯著演唱會的票開賣，結果剛進去就沒了，身邊就有朋友花了1.5萬人民幣（約新台幣6.7萬元）買了上海場的黃牛票。除此之外，還有許多歌迷透過飯店、信用卡積分兌換包廂票，甚至有人透過贊助酒商購票，但問題是要消費1萬人民幣（約新台幣4.4萬元）以上，才能得到一張1千人民幣（約新台幣4480元）的看台區門票，如果想要搖滾區門票，就得消費3、4萬人民幣（約新台幣13.4萬至17.9萬元），讓不少粉絲苦惱，「為了看演唱會花幾萬元屯幾箱酒，到底划不划算？」

不過仍有許多歌迷為了一睹偶像風采，不惜花高價買黃牛票，因為這次劉德華是睽違10幾年才終於回到中國大陸開演唱會，對於這些粉絲而言已經等了太久，且有不少城市宣傳強調，「這很可能是最後一次在中國大陸看天王巡演的機會」，有粉絲就認為，「他太久沒開，加上年紀大了，可以看的機會不多」，因此門票又格外搶手。

▲劉德華演唱會門票太難搶，沒想到意外助長黃牛風氣，一張票最高漲了30倍。（圖／翻攝自財經網微博）
▲劉德華演唱會門票太難搶，沒想到意外助長黃牛風氣，一張票最高漲了30倍。（圖／翻攝自財經網微博） 

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