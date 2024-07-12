張育成、張奕一口氣都簽了！富邦悍將還註冊「杰戈」力拚下半季

快訊／張育成先發打四棒指定打擊！對抗統一獅洋投布雷克拚首轟

▲富邦悍將張育成今天先發出賽，面對統一獅隊洋投布雷克，擔任四棒，指定打擊，他表示自己很興奮。（圖／朱永強攝）
▲富邦悍將張育成今天先發出賽，面對統一獅隊洋投布雷克，擔任四棒，指定打擊，他表示自己很興奮。（圖／朱永強攝）

記者吳政紘/新北報導

（16:10）張育成來了！中職富邦悍將張育成今（12）日迎來先發出賽，面對統一獅隊洋投布雷克，他確定以指定打擊身分出發，擔任四棒，而張育成昨天在加盟記者會就曾說自己想要開轟，也將力拚中職生涯首轟。張育成是在6月底中職選秀前，宣布想要回台，提到回台想法，張育成認為「在家鄉打球比較開心」，也感謝家人讓他可以在家鄉打球。富邦悍將昨（11）日給予張育成一份3.5年，總值高達9250萬元的頂級合約，光是在台灣的第一紙合約總值，就超越他的旅美生涯大聯盟層級收入277萬2587元（約台幣9000萬元）。此外，張育成已經確定超過林智勝、江少慶，月薪超過130萬以上，成為中職史上最高薪球員。富邦總教練陳金鋒表示：「先讓他熟悉一下，先打DH，明天再看看，若是身體狀況可以會讓他打滿。」

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張育成打四棒　富邦打線出爐

富邦悍將球團日前展現誠意邀請張育成回台參加中職選秀，在獲得肯定答覆後，張育成繳交中華職棒選秀報名表，投入今年季中選秀，並以選秀狀元之姿獲得富邦悍將球團指名，張育成目前已準備回台相關作業，悍將球團也 在7月11日為張育成舉辦加盟記者會， 張育成將正式穿上富邦悍將球衣。

由於富邦之前就有缺少內野手的狀況，張育成如今可望補上空缺，加上張育成不但可以鎮守游擊大關，還可以守內野二、三壘，之前在經典賽，他就曾以多個守位出賽。

富邦總教練陳金鋒表示：「先讓他熟悉一下，先打DH，明天再看看，若是身體狀況可以會讓他打滿。」陳金鋒表示，張育成看起來狀況不錯，目前安排狀況最好的5棒范國宸「保護」張育成，而其他棒次沒有大變化。

陳金鋒認為，下半季這幾場都是落後打到追平居多，打線上還蠻穩定，所以會維持下去，而游擊部分池恩齊也穩定出賽，沒有大問題。

▲張育成正式加盟富邦悍將，今晚穿上99號球衣迎來中職首秀。（圖／記者朱永強攝）
▲張育成正式加盟富邦悍將，今晚穿上99號球衣迎來中職首秀。（圖／記者朱永強攝）
張育成小檔案：

綽號別稱：國防部長

出生日期：1995年08月18日（28歲）

身高體重：185公分　81公斤

投打習慣：右投右打

守備位置：內野手

出生地點：中華民國臺灣省台東縣東河鄉

所屬族裔：阿美族

職棒選秀：2013年美國職棒克里夫蘭印地安人隊自由契約

簽約金額：50萬美金（約1642萬新台幣、印地安人隊時期）

親屬關係：已婚、配偶李家綾、育有一子一女、五兄弟中排行老三；張進德、張承駿的胞弟，張育凡、張偉聖的胞兄。
　　　　　蔡維凡的表哥、張志強、林嘉玟的侄子、與李凱威有親戚關係。

英文譯名：Yu-Cheng Chang（登錄名：Yu Chang）

經歷：

台東縣泰源國小少棒隊

台東縣泰源國中青少棒隊

台中市台中高農青棒隊

美國職棒克里夫蘭印地安人隊→克里夫蘭守護者隊（小聯盟～大聯盟，2013年～2022年）

美國職棒匹茲堡海盜隊（大聯盟，2022年）

美國職棒坦帕灣光芒隊（大聯盟，2022年）

美國職棒波士頓紅襪隊（小聯盟～大聯盟，2022年～2023年）

美國職棒坦帕灣光芒隊（小聯盟，2024年）

富邦悍將（2024年）

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