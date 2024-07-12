快訊／張育成先發打四棒指定打擊！對抗統一獅洋投布雷克拚首轟

我是廣告 請繼續往下閱讀
富邦悍將球團日前展現誠意邀請張育成回台參加中職選秀，在獲得肯定答覆後，張育成繳交中華職棒選秀報名表，投入今年季中選秀，並以選秀狀元之姿獲得富邦悍將球團指名，張育成目前已準備回台相關作業，悍將球團也 在7月11日為張育成舉辦加盟記者會， 張育成將正式穿上富邦悍將球衣。
由於富邦之前就有缺少內野手的狀況，張育成如今可望補上空缺，加上張育成不但可以鎮守游擊大關，還可以守內野二、三壘，之前在經典賽，他就曾以多個守位出賽。
富邦總教練陳金鋒表示：「先讓他熟悉一下，先打DH，明天再看看，若是身體狀況可以會讓他打滿。」陳金鋒表示，張育成看起來狀況不錯，目前安排狀況最好的5棒范國宸「保護」張育成，而其他棒次沒有大變化。
陳金鋒認為，下半季這幾場都是落後打到追平居多，打線上還蠻穩定，所以會維持下去，而游擊部分池恩齊也穩定出賽，沒有大問題。
張育成小檔案：
綽號別稱：國防部長
出生日期：1995年08月18日（28歲）
身高體重：185公分 81公斤
投打習慣：右投右打
守備位置：內野手
出生地點：中華民國臺灣省台東縣東河鄉
所屬族裔：阿美族
職棒選秀：2013年美國職棒克里夫蘭印地安人隊自由契約
簽約金額：50萬美金（約1642萬新台幣、印地安人隊時期）
親屬關係：已婚、配偶李家綾、育有一子一女、五兄弟中排行老三；張進德、張承駿的胞弟，張育凡、張偉聖的胞兄。
蔡維凡的表哥、張志強、林嘉玟的侄子、與李凱威有親戚關係。
英文譯名：Yu-Cheng Chang（登錄名：Yu Chang）
經歷：
台東縣泰源國小少棒隊
台東縣泰源國中青少棒隊
台中市台中高農青棒隊
美國職棒克里夫蘭印地安人隊→克里夫蘭守護者隊（小聯盟～大聯盟，2013年～2022年）
美國職棒匹茲堡海盜隊（大聯盟，2022年）
美國職棒坦帕灣光芒隊（大聯盟，2022年）
美國職棒波士頓紅襪隊（小聯盟～大聯盟，2022年～2023年）
美國職棒坦帕灣光芒隊（小聯盟，2024年）
富邦悍將（2024年）