高捷RK1聯開案簽約達麗建設　共創北高捷運生活核心

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達麗建設董事長謝志長致詞時指出，自已是高雄楠梓右昌長大的在地因仔，以前大家對高雄的印象都是加工區、煉油廠、拆船。相較於台北、台中，高雄給人感覺好像只有工業。這幾年，中央政府跟高雄市政府大力建設高雄、從捷運路網的延伸、加工區變成高科技園區、煉油廠變成台積電、拆船廠變成亞洲新灣區，讓高雄從重工業的城市業蛻變成為國際化、高科技產業的城市。
謝志長說，這十年來，公司也跟隨著市政府建設的腳步，103年在捷運青埔站推出「全民萬歲」建案，107年在後勁站推出「漾city」、107年在南崗山站投資「樂購商場」，108年在都會公園站推出「漾city2」、111年在青埔站推出「達麗未來市」、112年在岡山車站旁推出「達麗雙子星」，到今天正式與市政府簽訂岡山捷運RK1聯合開發案。公司對高雄有信心，也會繼續投資高雄，今天的簽約是公司跟高雄市政府第二次合作(第一次是岡山商場)，以後也希望跟市政府繼續合作，一起共同來建設高雄。
捷運局長吳嘉昌表示，本基地面積約3,498平方公尺，預估投資金額27億元，投資人規劃開發量體為地下4層、地上23層之住商綜合大樓，未來開發建物將與RK1站西出口共構，預計引入店鋪、住宅、健身中心及公共托嬰中心等設施，提升地區生活品質。另本案緊鄰捷運RK1站、臺鐵岡山站及岡山轉運站，享有絕佳之交通優勢，加上RK1站已於今年6月通車，後續更會透過正在公告招商中的東基地開發案，完成完整之跨站天橋系統，銜接台鐵岡山車站的後站地區，創造岡山地區便捷之交通轉乘環境。
捷運局補充，本案投資人達麗建設特邀深耕高雄多年的原東聯合建築師事務所為本案規劃平面，並發揮基地最高使用效率，將捷運站西出口共構本開發大樓，增設戶外梯出入站動線，分流旅客與大樓住戶，保持人流暢通；在街區規劃上有一樓的景觀人行道、街角廣場，以沿街綠意質地削弱建築的壓迫感，更能創造更優質的步行體驗。建築外觀則邀請陳廷杰建築師事務所設計，以岡山特有的白茅草平原、典寶溪生態作為發想；結合岡山老街與科技想望，將RK1樹立為人文與自然、歷史與未來，相互呼應的城市生態指標，改寫岡山人的生活風景，創造岡山地區新地標。
目前捷運局持續盤點及滾動檢討全市捷運及輕軌沿線具開發潛力基地，已有O4、O13、Y10、RK1西基地簽約執行中，R20亦已徵得最優申請人，並有O10/Y18衛武營站、Y15、岡山RK1(東基地)等具區位優勢的開發基地公告上網等標中，相關捷運土地開發招商資訊公開放置於捷運局官網，市府誠摯邀請國內外投資人評估參與高雄聯開案件，攜手推動高雄大眾運輸導向發展。