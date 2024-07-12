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特企／通膨、降息攏毋驚！中天期債ETF「00950B」握高票息

▲通膨、降息攏毋驚! 中天期債ETF「00950B」握高票息。（圖／品牌提供）
▲通膨、降息攏毋驚! 中天期債ETF「00950B」握高票息。（圖／品牌提供）

本報訊

凱基推出的全球純A級公司債「00950B」7/9(二)已正式掛牌上市，在收盤前成交總量就已超過25000張，金額逾3.7億元，展現高熱度。00950B的發行價為15元，截至7/9 13:30，開盤後的最高成交金額達15.2元，上漲0.13%，有一個好的開始。

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講到債券就不能不說領息，00950B屬於月配息債券ETF，而且是市場唯一月底除息的債券ETF，同時具備收益平準金機制，首次除息日預計在十月，十一月配發股息，如果搭配月中配息的00945B，就等於一個月有兩筆被動收入，創造更多的現金流。

00950B這檔ETF主要追蹤的是彭博全球美元A級公司債券指數，信評全數鎖定A級公司債，主要投資的國家為美國，占了85.3%，其餘也都是比利時、英國等歐美強國，聚焦全球的成熟市場債券。 同時鎖定的都是固定票息之債券，近五年的平均票息率5.41%，並設有最低票息4.5%的門檻。

除了穩穩領息，還有機會賺到資本利得，根據資料顯示，從2010年至今，00950B追蹤的指數總報酬率高達61%，大勝美國公債的28%，指數年化報酬率3.4%，也是美國公債的一倍! 此外，如果在任一個時間進場，全球A級公司債的正報酬機率達78%，同樣贏過美國公債。

為何要跟美國公債來比較呢? 因為近來美國瀰漫降息氛圍，美國公債是屬於長天期、票息低的債券，容易受到利率政策影響，相比之下屬於高票息、中天期的00950B，比較不易被升降息跟通膨等因素左右，在收益跟風險取得一個絕佳平衡，加上此時剛發行，還是甜甜價，就非常適合提早部署，預防利率政策衝擊，還可以月月領息。

如果擔心聯準會的升降息政策不確定性太大，又害怕資金全放個股會有風險，那麼投資00950B絕對是正確選擇，進可攻、退可守，不論未來利率環境或通膨怎麼變化，都可以讓你的資產更加保值。
PS：投資人應注意債券型基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。

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