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回林志玲台南老家！AKIRA首登「浪人祭」舞台　超豪華卡司曝光

▲林志玲老公AKIRA受邀參加「浪人祭」音樂盛會，將帶著師弟團THE JET BOY BANGERZ一起到台南演出。（圖／笨道策展有限公司提供）
▲林志玲老公AKIRA受邀參加「浪人祭」音樂盛會，將帶著師弟團THE JET BOY BANGERZ一起到台南演出。（圖／笨道策展有限公司提供）

記者許芷芸／綜合報導

近年最受年輕人歡迎的音樂祭「浪人祭 Vagabond Festival」，今年已邁入第6屆，10月4至6日將在台南安平觀夕平台旁大草皮舉行，今（12）日公布第2波超狂卡司，恰逢台南建城400年，主辦單位力邀「台南女婿」AKIRA一起慶祝，他將率領師弟團「THE JET BOY BANGERZ」回到愛妻林志玲的家鄉，強勢登上台南浪人祭舞台！

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「國民姐夫」的AKIRA提攜新人不遺餘力，由他親自企劃和主導的Z世代師弟團THE JET BOY BANGERZ，自去年8月出道以來，作品多次榮登排行榜首位。去年12月他們首次來台參與放浪兄弟演唱會，今年10月將首度參與台灣音樂祭，師兄AKIRA將擔任特別嘉賓，一同大展精湛的唱跳實力。

同樣參加「浪人祭」演出的藝人還有陳珊妮、怕胖團、老王樂隊、當代電影大師、我是機車少女I'mdifficult 與日本創作人betcover!!、茉ひるMAHIRU。被譽為東京天才型創作人的「betcover!!」已發行多張專輯，人氣持續發酵中，今年7月將首度登上FUJI ROCK舞台，想一睹他們的現場魅力，千萬不要錯過「浪人祭」演出。 

▲「THE JET BOY BANGERZ」跟隨師兄AKIRA前進台南一同演出。（圖／笨道策展有限公司提供）
▲「THE JET BOY BANGERZ」跟隨師兄AKIRA前進台南，登上「浪人祭」舞台演出。（圖／笨道策展有限公司提供）
▲由AKIRA親自企劃和主導的Z世代師弟團THE JET BOY BANGERZ，去年12月首次來台參與放浪兄弟演唱會。（圖／avex taiwan）
▲由AKIRA親自企劃和主導的Z世代師弟團THE JET BOY BANGERZ，去年12月首次來台參與放浪兄弟演唱會。（圖／avex taiwan）
▲陳珊妮也將在浪人祭演出。（圖／笨道策展有限公司提供）
▲金曲歌后陳珊妮也將在浪人祭演出。（圖／笨道策展有限公司提供）

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