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八點檔男星遭爆外流女性裸照！自認是「個人作品」反控被性騷

▲張哲豪因演出《多情城市》反派走紅，2年前被控訴性騷，演藝事業跌落谷底，沒想到舊事重演，他如今卻反控對方才是性騷者。（圖／翻攝自張哲豪臉書）
▲張哲豪因演出《多情城市》反派走紅，2年前被控訴性騷，演藝事業跌落谷底，沒想到舊事重演，他如今卻反控對方才是性騷者。（圖／翻攝自張哲豪臉書）

記者李欣容／台北報導

社群平台Threads今（12）日流傳一則貼文「知名八點檔男演員性騷擾女演員」引來熱烈討論，而這位演員正是過去在《多情城市》中飾演反派角色「潘威廉」的張哲豪，2022年他就曾被女健身教練「芭奈」指控騷擾，一度轉行當外送員，現在則當起經紀人，而芭奈指控張哲豪散播別人的裸露照，還對照片中女子的身材品頭論足。

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散播裸照被控性騷　張哲豪私密對話曝光

知名健身教練芭奈在Threads上公開和張哲豪的對話截圖，張哲豪分享出他替別人拍的照片，還直言不諱，「女人可以瘦，可以健美，但不能肉啊」，最後還邀請芭奈拍攝，需要她給體重、三圍、專長和興趣，直誇她的身材和之前拍過的女生簡直沒辦法比，讓她傻眼：「某八點檔男演員外流別人裸露照，評斷他人身材以外，還一直說要幫我拍照，製作MD卡，誰要給你拍，照片還要被流出去？」甚至還和對方聊起自己的「能力」，自豪說，「我有被西班牙女生認可過。」

▲張哲豪散播自己幫其他女性拍攝的清涼照，邀請芭奈拍攝，讓芭奈非常反感。（圖／翻攝自Threads）
▲張哲豪散播自己幫其他女性拍攝的清涼照，邀請芭奈拍攝，讓芭奈非常反感。（圖／翻攝自Threads）
對於芭奈的指控，張哲豪嚴厲指控對方PO出的是2年前的對話，當時兩人在網路上認識，進而約見面，芭奈還反問他「你覺得我身材好嗎」、「有些男學員跟我上課都會勃起」等露骨對話，甚至還推薦他買健身課程，張哲豪直呼，當時以為她是可以聊這些比較開放話題的女生，才會講到感情上的經歷。

至於為何散播別人的裸照，他強調是因為有在幫演員拍形象照，當時電影《破浪男女》在徵選，他才傳了幾個範本給芭奈，沒想到會惹出這麼多事，且後來詢問律師朋友，才知道對方其實被告欠錢，這才驚覺自己可能是「被弄了」，張哲豪目前經營經紀公司，旗下有16位藝人，包括童星岱凌、麥海淇，甚至王滿嬌、班鐵翔等人都想跟他合作，他無奈表示，「如果我真的是這樣的人，為什麼他們都願意跟我合作呢？」

曾當外送員替員警破案　沉寂2年為重返演藝圈

張哲豪在2022年捲入性騷風波，淡出演藝圈2年，為了維持生計，他積極投入外送服務，沒想到卻意外接到毒犯的訂單，於是決定冒險與嫌犯交涉，最後還大膽進屋協助警方破案，最後他也坦言，自己能這麼勇敢，也都是為了能回歸演藝圈。

2023年3月張哲豪突然接到一筆訂單，是客戶要求他到藥局購買針筒和食鹽水，還傳了照片給他，於是張哲豪按照指示到了藥局，他坦言當時藥師表情「很神祕」，並一言不發的拿了物品給他，但張哲豪心裡卻越覺得不對勁，懷疑客戶要求購買的疑似是注射器。而當張哲豪到達指定地點準備將物品交給客戶時，卻發現對方臉色蒼白、雙手顫抖，甚至還不慎將錢掉落一地，張哲豪頓時提高警覺，懷疑對方使用毒品，便趕緊通知警方。

事後張哲豪依照警方指示，與客戶傳訊息拖延時間，等待警方支援，沒想到憑藉著過往的拍戲經驗，他把自己當成毒販角色，並冷靜與對方傳訊息，隨後還大膽進屋與對方交涉，最終順利協助警方逮捕毒犯。張哲豪後續也向媒體坦言，當時的自己也有私心，心裡想著如果能夠成功幫助警方破案，也許上了新聞就會有人找他拍戲。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 

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