八點檔男星遭爆外流女性裸照！自認是「個人作品」反控被性騷

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知名健身教練芭奈在Threads上公開和張哲豪的對話截圖，張哲豪分享出他替別人拍的照片，還直言不諱，「女人可以瘦，可以健美，但不能肉啊」，最後還邀請芭奈拍攝，需要她給體重、三圍、專長和興趣，直誇她的身材和之前拍過的女生簡直沒辦法比，讓她傻眼：「某八點檔男演員外流別人裸露照，評斷他人身材以外，還一直說要幫我拍照，製作MD卡，誰要給你拍，照片還要被流出去？」甚至還和對方聊起自己的「能力」，自豪說，「我有被西班牙女生認可過。」
對於芭奈的指控，張哲豪嚴厲指控對方PO出的是2年前的對話，當時兩人在網路上認識，進而約見面，芭奈還反問他「你覺得我身材好嗎」、「有些男學員跟我上課都會勃起」等露骨對話，甚至還推薦他買健身課程，張哲豪直呼，當時以為她是可以聊這些比較開放話題的女生，才會講到感情上的經歷。
至於為何散播別人的裸照，他強調是因為有在幫演員拍形象照，當時電影《破浪男女》在徵選，他才傳了幾個範本給芭奈，沒想到會惹出這麼多事，且後來詢問律師朋友，才知道對方其實被告欠錢，這才驚覺自己可能是「被弄了」，張哲豪目前經營經紀公司，旗下有16位藝人，包括童星岱凌、麥海淇，甚至王滿嬌、班鐵翔等人都想跟他合作，他無奈表示，「如果我真的是這樣的人，為什麼他們都願意跟我合作呢？」
曾當外送員替員警破案 沉寂2年為重返演藝圈
張哲豪在2022年捲入性騷風波，淡出演藝圈2年，為了維持生計，他積極投入外送服務，沒想到卻意外接到毒犯的訂單，於是決定冒險與嫌犯交涉，最後還大膽進屋協助警方破案，最後他也坦言，自己能這麼勇敢，也都是為了能回歸演藝圈。
2023年3月張哲豪突然接到一筆訂單，是客戶要求他到藥局購買針筒和食鹽水，還傳了照片給他，於是張哲豪按照指示到了藥局，他坦言當時藥師表情「很神祕」，並一言不發的拿了物品給他，但張哲豪心裡卻越覺得不對勁，懷疑客戶要求購買的疑似是注射器。而當張哲豪到達指定地點準備將物品交給客戶時，卻發現對方臉色蒼白、雙手顫抖，甚至還不慎將錢掉落一地，張哲豪頓時提高警覺，懷疑對方使用毒品，便趕緊通知警方。
事後張哲豪依照警方指示，與客戶傳訊息拖延時間，等待警方支援，沒想到憑藉著過往的拍戲經驗，他把自己當成毒販角色，並冷靜與對方傳訊息，隨後還大膽進屋與對方交涉，最終順利協助警方逮捕毒犯。張哲豪後續也向媒體坦言，當時的自己也有私心，心裡想著如果能夠成功幫助警方破案，也許上了新聞就會有人找他拍戲。
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