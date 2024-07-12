藍白聯手闖關！《選罷法》逕付二讀 綠營轟「急了！怕輸翻桌」
國民黨推動修改選罷法，日前在立法院內政委員會審查時上演全武行，二度遭到民進黨立委暴力杯葛，國民黨立法院黨團今（12）日再出招，重提選罷法修正草案，內容不涉及罷免門檻調降，僅要求連署加嚴，在藍白多數下，順利逕付二讀。
記者余祥／台北報導
選罷法日前在立法院內政委員會二度遭到民進黨立委杯葛審查，國民黨團總召傅崐萁、國民黨立委許宇甄因此重提選罷法部分條文修正草案，內容不涉及調降罷免門檻，只是要求罷免連署須提供身分證正反面影本，加嚴審查，與民眾黨團立場相近，藉此換取民眾黨團的支持。
今日院會處理到傅崐萁、許宇甄版的選罷法修正案時，民進黨立法院黨團提案退回程序委員會，但不敵藍白人數優勢，遭否決，國民黨團緊接著提出逕付二讀，藍白憑藉人數優勢，順利逕付二讀。
民進黨立委集中到議場中間高舉「沒收民權，鳥籠罷免」、「藍白急了，怕輸翻桌」等牌子，反對逕付二讀、反對沒收民權；國民黨立委則手舉「選罷法修正，補正制度缺漏」。
在選罷法逕付二讀後，民進黨團將要求送交朝野協商，該案將進入一個月協商冷凍期，若立法院無加開臨時會處理，此案可能將留到9月下會期開議後才會討論。