父親節送禮好苦惱！網路聲量調查：最推禮物送「這個」

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《網路溫度計DailyView》調查也發現，男生對於電動刮鬍刀的需求，有三大要點，其中包含希望是「輕巧好攜帶」，就連外出、出差，甚至是旅行，都希望可以輕便、隨身，另外，對於爸爸們而言「外型時尚有質感」也是考量的因素之一，因為刮鬍刀不只是一種生活日常，也希望好看的外型，能夠提升質感與生活品味。最後就是功能上，希望「貼合臉部、乾淨舒適」，潔淨及使用方便，都是爸爸們心中電動刮鬍刀。
而根據《網路溫度計DailyView》調查也發現，各大品牌的電動刮鬍刀中，又以德國百靈聲量為第一名，其次是Panasonic、飛利浦等品牌。而其中第一名的德國百靈擁有百年的歷史及精湛的德國工藝，主要以乾淨高效、舒適體驗聞名，秉持著「Less, but better」的設計理念，屹立在電動刮鬍刀的領域內，也一直是網友門推薦的刮鬍刀品牌。
德國百靈今年瞄準了送禮市場，推出了限量版旗艦9系PRO PLUS刮鬍刀，低調的設計讓質感大幅提升，完美成就爸爸們對於電動刮鬍刀「外型有質感」的需求，還附有智能清潔座，以及行動充電盒，能為父親出差、旅遊，需要「輕巧好攜帶」的刮鬍刀，來提供完整解決方案。
另一方面，百靈9系PRO PLUS搭載有4+1往復式刀頭，多重刀頭交互作用，可以在刮鬍前先梳理和提起雜亂的鬍鬚，再藉由只有將近頭髮半徑厚度的刀網，讓刀片有刀網安全保護下最接近鬍根，做到刮得比一般刮鬍刀更乾淨的效果。百靈還具備有諧振音波和智能感應科技，可以撫平原本皺褶的皮膚、溫柔震出鬍根並智能調節動力，刮鬍刀可以以最適的狀態在臉部上游走，創造無比滑順
的舒適刮鬍。
還沒想好合適的父親節禮物嗎？不妨參考網友們的推薦，給她一個特別又實用的刮鬍刀，讓他可以每天更好的打理自己吧！
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