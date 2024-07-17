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父親節送禮好苦惱！網路聲量調查：最推禮物送「這個」

▲《網路溫度計DailyView》針對父親節送禮，做出了聲量調查，揪出討論度最高的前三名禮物。（圖／品牌提供）
▲《網路溫度計DailyView》針對父親節送禮，做出了聲量調查，揪出討論度最高的前三名禮物。（圖／品牌提供）

生活中心／綜合報導

父親節即將到來，每年的這個時候，就是為了孝親「鬥智」的時刻了，要送什麼樣的禮物給爸爸最合適，成為大家討論重點，《網路溫度計DailyView》也針對父親節送禮，做出了聲量調查，揪出大家討論度最高的前三名熱門關鍵字。

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▲爸爸們每天都要使用的刮鬍刀，也成為討論聲量前三名的禮物。（圖／品牌提供）
▲爸爸們每天都要使用的刮鬍刀，也成為討論聲量前三名的禮物。（圖／品牌提供）
其中前三名關鍵字搜尋，包含按摩椅以及禮品，還有就是每個爸爸們都會需要用到的刮鬍刀，其中又以電動刮鬍刀最為熱門，因為可以幫助爸爸們，解決早上匆忙需要快速高效整理儀容，又能避免皮膚敏感，會有刮鬍受傷問題，還能增加外出自信。再加上又能長久陪伴，讓心意伴隨著每天使用，絕對是送禮的好選擇。

▲輕巧好攜帶、外型時尚有質感、乾淨舒適，是爸爸們選擇電動刮鬍刀的考量之一。（圖／品牌提供）
▲輕巧好攜帶、外型時尚有質感、乾淨舒適，是爸爸們選擇電動刮鬍刀的考量之一。（圖／品牌提供）
《網路溫度計DailyView》調查也發現，男生對於電動刮鬍刀的需求，有三大要點，其中包含希望是「輕巧好攜帶」，就連外出、出差，甚至是旅行，都希望可以輕便、隨身，另外，對於爸爸們而言「外型時尚有質感」也是考量的因素之一，因為刮鬍刀不只是一種生活日常，也希望好看的外型，能夠提升質感與生活品味。最後就是功能上，希望「貼合臉部、乾淨舒適」，潔淨及使用方便，都是爸爸們心中電動刮鬍刀。

▲調查也發現，各大品牌的電動刮鬍刀中，以德國百靈聲量為第一名。（圖／品牌提供）
▲《網路溫度計DailyView》調查也發現，各大品牌的電動刮鬍刀中，以德國百靈聲量為第一名。（圖／品牌提供）
而根據《網路溫度計DailyView》調查也發現，各大品牌的電動刮鬍刀中，又以德國百靈聲量為第一名，其次是Panasonic、飛利浦等品牌。而其中第一名的德國百靈擁有百年的歷史及精湛的德國工藝，主要以乾淨高效、舒適體驗聞名，秉持著「Less, but better」的設計理念，屹立在電動刮鬍刀的領域內，也一直是網友門推薦的刮鬍刀品牌。

▲德國百靈推出2024年父親節限定禮盒。（圖／品牌提供）
▲德國百靈推出2024年父親節限定禮盒。（圖／品牌提供）
德國百靈今年瞄準了送禮市場，推出了限量版旗艦9系PRO PLUS刮鬍刀，低調的設計讓質感大幅提升，完美成就爸爸們對於電動刮鬍刀「外型有質感」的需求，還附有智能清潔座，以及行動充電盒，能為父親出差、旅遊，需要「輕巧好攜帶」的刮鬍刀，來提供完整解決方案。

▲德國百靈9系PRO PLUS、充電旅行盒及智能清潔座。（圖／品牌提供）
▲德國百靈9系PRO PLUS、充電旅行盒及智能清潔座。（圖／品牌提供）
另一方面，百靈9系PRO PLUS搭載有4+1往復式刀頭，多重刀頭交互作用，可以在刮鬍前先梳理和提起雜亂的鬍鬚，再藉由只有將近頭髮半徑厚度的刀網，讓刀片有刀網安全保護下最接近鬍根，做到刮得比一般刮鬍刀更乾淨的效果。百靈還具備有諧振音波和智能感應科技，可以撫平原本皺褶的皮膚、溫柔震出鬍根並智能調節動力，刮鬍刀可以以最適的狀態在臉部上游走，創造無比滑順
的舒適刮鬍。

還沒想好合適的父親節禮物嗎？不妨參考網友們的推薦，給她一個特別又實用的刮鬍刀，讓他可以每天更好的打理自己吧！

點我了解更多：2024德國百靈旗艦9系PROPLUS限定禮盒
更多資訊：德國百靈品牌旗艦館

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