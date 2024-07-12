白冰冰在胡瓜節目哭了！曾玩遊戲「後腦杓直碰泳池邊緣」差點昏死
台灣資深女主持人白冰冰，跨足戲劇、主持、唱歌等演藝工作，可說是全方位的藝人，在圈內人緣也非常好。近期她在臉書上分享無意間看見好友胡瓜到網路新節目《下面一位》，感觸頗深，並提到自己過去也曾上過胡瓜的節目，甚至還在節目遊戲環境中意外從高台上墜落，後腦杓直接碰撞游泳池邊緣，差點「昏死」，讓粉絲相當驚訝。
記者施以慧／綜合報導
節目遊戲太難玩 白冰冰自爆超糗內幕
白冰冰在臉書上發文分享，過去參加由胡瓜主持的節目《百戰百勝》的經歷，笑說節目遊戲實在太難：「當時很紅的一個遊戲，就是旋轉大白鯊，我必須從這條魚跳到下一條魚，真是難為了我的小短腿，卡在大白鯊上，上下不得！」
意外從高台跌落 白冰冰後腦杓著地險昏死
不只如此，白冰冰還自爆，在遊戲中差點發生嚴重意外，「遊戲的過程中難免傷痕累累，也曾經從高台上掉下來，後腦杓直接碰撞游泳池邊緣，差點沒昏死過去！」不過她也坦言，現在事過境遷回想起來，忘記和救生員道謝。
白冰冰最後感慨說道，沒想到當初的幾個藝人如今都成為了演藝圈的一哥一姐，並表示現在能做的，就是為新人提供幫助：「能做的是幫助新人，讓自己走過的苦難路，別人能夠少走一圈。」