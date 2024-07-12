蔡阿嘎合唱嘎妹影片也轉不公開！老粉震驚猜事有蹊蹺：不敢想像

白冰冰在胡瓜節目哭了！曾玩遊戲「後腦杓直碰泳池邊緣」差點昏死

▲白冰冰（左）近期與粉絲們分享過往曾上胡瓜（右）主持的《百戰百勝》，沒想到玩遊戲時竟意外從高台跌落，後腦杓直接撞上游池邊緣，差點「昏死」。（圖／胡瓜、白冰冰 臉書）
▲白冰冰（左）近期與粉絲們分享過往曾上胡瓜（右）主持的《百戰百勝》，沒想到玩遊戲時竟意外從高台跌落，後腦杓直接撞上游池邊緣，差點「昏死」。（圖／胡瓜、白冰冰 臉書）

記者施以慧／綜合報導

台灣資深女主持人白冰冰，跨足戲劇、主持、唱歌等演藝工作，可說是全方位的藝人，在圈內人緣也非常好。近期她在臉書上分享無意間看見好友胡瓜到網路新節目《下面一位》，感觸頗深，並提到自己過去也曾上過胡瓜的節目，甚至還在節目遊戲環境中意外從高台上墜落，後腦杓直接碰撞游泳池邊緣，差點「昏死」，讓粉絲相當驚訝。

我是廣告 請繼續往下閱讀
節目遊戲太難玩　白冰冰自爆超糗內幕

白冰冰在臉書上發文分享，過去參加由胡瓜主持的節目《百戰百勝》的經歷，笑說節目遊戲實在太難：「當時很紅的一個遊戲，就是旋轉大白鯊，我必須從這條魚跳到下一條魚，真是難為了我的小短腿，卡在大白鯊上，上下不得！」

▲白冰冰曝光自己過去上節目時的超糗經歷。（圖／白冰冰 臉書）
▲白冰冰曝光自己過去上節目時的超糗經歷。（圖／白冰冰 臉書）
意外從高台跌落　白冰冰後腦杓著地險昏死

不只如此，白冰冰還自爆，在遊戲中差點發生嚴重意外，「遊戲的過程中難免傷痕累累，也曾經從高台上掉下來，後腦杓直接碰撞游泳池邊緣，差點沒昏死過去！」不過她也坦言，現在事過境遷回想起來，忘記和救生員道謝。

白冰冰最後感慨說道，沒想到當初的幾個藝人如今都成為了演藝圈的一哥一姐，並表示現在能做的，就是為新人提供幫助：「能做的是幫助新人，讓自己走過的苦難路，別人能夠少走一圈。」

胡瓜錄影開戰館長！遭飆粗口嗆「什麼東西」　上擂台挑戰3秒被KO

胡瓜合約糾紛期限剩1天　宜蘭外景「神秘嘉賓」22年首現身幫慶生

胡瓜新寵「笑笑」自揭悲慘意外！為新單曲太賣力　曝醫生急救過程

胡瓜遭問「最想和誰抽大麻」！驚人回答曝光　嚇壞徐乃麟　

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代