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Jose Altuve遭觸身球未康復！將缺席全明星賽　替代先發人選出爐

▲MLB美國職棒休士頓太空人隊明星內野手Jose Altuve，上週在交手明尼蘇達雙城的比賽時，不慎被對手一記94.3英哩的觸身球擊中左手，傷勢至今尚未痊癒，他也將退出今年的全明星賽。（圖／美聯社／達志影像）
▲MLB美國職棒休士頓太空人隊明星內野手Jose Altuve，上週在交手明尼蘇達雙城的比賽時，不慎被對手一記94.3英哩的觸身球擊中左手，傷勢至今尚未痊癒，他也將退出今年的全明星賽。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

MLB美國職棒全明星賽將於台灣時間本月17日舉行，本屆明星賽將在德州遊騎兵的主場Globe Life Field舉行，而稍早則是傳出太空人當家二壘手Jose Altuve，將因傷退出今年的全明星賽。大聯盟官方稍早也公布代替Altuve出戰先發的選手，確定將由地主德州遊騎兵的好手Marcus Semien，接下美聯明星隊的先發二壘手位置

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Altuve生涯曾8度入選明星賽  今年因傷忍痛缺席

Jose Altuve現年34歲，生涯曾入選過8次全明星賽，是太空人陣中相當具有人氣的球星之一，但他在日前對陣雙城隊的比賽時，不慎遭到對手的觸身球擊中左手，至今傷勢尚未完全痊癒，仍有腫脹及瘀青，因此Altuve在今天遺憾宣布將缺席今年的大聯盟全明星賽。

「顯然球隊有個非常重要的下半季，我真的希望我可以保持健康。就像是我前兩天說的，我為所有休士頓太空人球迷感到驕傲，他們不僅僅只是把票投給我，還支持這支球隊的所有人，讓這個夢想能夠成真。這對我們來說是個相當重要的事，我真的很感激。」Jose Altuve稍早受訪時說到。

Jose Altuve是在上週交手明尼蘇達雙城的比賽時，被對手一記94.3英哩的快速球擊中左手，他也在這段期間帶傷上陣，稍早Altuve也表示，會利用明星週的空檔好好讓傷勢康復，「很不幸的是我的手被打中，我正在努力面對這樣的狀況，因此我真的希望能利用這段空檔期間好好休息，準備好下半球季的賽事。」

Semien將接替擔任先發  Castro則遞補進明星賽

而Jose Altuve如今確定將缺席全明星賽，他的先發位置將由地主遊騎兵的好手Marcus Semien接替，這將他生涯第3度擔任美聯先發二壘手；而名單上空出的位置，則將交給雙城好手Willi Castro遞補上。


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