來對答案！分科測驗化學 補教師揭「考古題多」：頂標估同前年
113學年度分科測驗今明兩天登場，其中今（12）日首考物理、化學、數甲、生物，補教老師黃鑫指出，這次的難題在於第8題、第16題，不過相較去年考生會更應得心應手，原因則是很多的素材都從考古題而來，所以有寫近10年考古題者，要拿高分不是難事，預估五標將與前年一致。
記者林則澄／台北報導
補教老師黃鑫指出，這次的化學科題目難題，包括多選題的第8題，通常就會花上蠻多時間去算，建議透過題幹找到解題線索就能迎刃而解，還有第16題涉及化學反應式、實驗過程以及結果推論，不過很多的素材都從歷屆的試題而來，因此對於有寫近10年考古題的考生非常有利，像是混和題或非選題的第20題至第21題、第22題至第24題、第25題都屬此類。
黃鑫認為，化學科挑戰在於考試時間的分配，考生若是花費太多時間做前半部分試卷，可能導致後半部分試卷的題目來不及做完；另也發現諾貝爾獎得主、食安議題相關的米酵菌酸（邦克列酸）、蘇丹紅辣椒粉等都沒有入題，而且涉及有機學化學的題目占了約有30分，因此呼籲未來應試考生，可多練習相關題目。
師大附中教師江青釗補充說明，這次化學試題較偏舊課綱，獨特之處在於第22題至第24題講到生質柴油，符合目前政府提倡的環保永續概念，至於第25題涉及以往常教的火山爆發實驗，不常見於108課綱的所學內容，「但如果是高手，這題5秒鐘就能寫完，因此考生寫考古題不要只是針對進3年，而是要往近10年練習會更有優勢。」
另外，江青釗提到，化學科的計算題型涉及很多舊課綱的劑量觀念，像是以往國中就會教到的莫耳數（mole），後來相關知識則被移到高中講解，不過考生要是具備強大的基本觀念，努力一定就會得到回報；另在圖形題目可以看到漏斗、分液漏斗，對於常做實驗、有在實際操作的考生而言非常簡單，幾乎可以說是賺到。
得勝者文教預估，今年五標落點均與111年持平，其中頂標50級分，前標43級分、均標30級分、後標19級分、底標14級分，不過詳細解答、實際五標分布仍以大學入學考試中心公布的結果為主。
另外，大考中心化學科教師群指出，這次化學科題型多樣，跨章節概念多，其中計算題題數適中，但有部分計算題需要具備一定耐心應對，不過並無過度艱澀與強調背誦的試題，另外圖表題與探究題型題數較去年下降，考題內容回歸化學的基本概念檢測。
化學科教師群表示，化學科生活與環境永續議題持續入題，例如水中溶氧量檢測、臭氧層的破壞、碳捕捉技術的發展、生質柴油的製備、藥物化學（抗癌藥物、降眼壓藥）以及食品科學（防腐劑）等，課綱實驗相關概念（酸鹼滴定、溶氧量的測定、比色法與銀鏡反應）亦有入題，可以鼓勵高中實驗課程正常發展，進行實驗結果及相關概念的統合分析。