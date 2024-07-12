外資再倒貨421億、僅投信力抗賣壓　台股跌473點、跌破5日線

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台北股市經今（12）日開盤下跌434.36點、以23955.67點開出，跌破24000點關卡，在權值股走低之下，最低一度來到23774.22點、下跌615.91點，終場下跌473.1點或1.94%，收在23916.93點，日K終結連7紅，跌破5日線，成交量為5781.05億元。此外，台股今日收周線，本周上漲360.34點或1.53%，周K呈現連2紅。中小型股也同步走低，櫃買指數終場下跌2.88點或1.02%，來到278.46點。
大盤一度重挫逾600點，賣壓中心就是在權值股，電子資金成交比重維持在6成以上，來到66.9%。權王台積電跳空開低下跌50元、以1030元開出，雖然盤中跌幅有稍微收斂，終場下跌40元或3.7%，來到1040元，拖累大盤指數就有316點，也就是說超過66%的跌點都是台積電貢獻的；鴻海終場下跌9.5元或4.21%，來到216元，拖累大盤指數就有42點；聯發科終場下跌60元或4.23%，來到1360元，拖累大盤指數就有32點。
今日個股成交量排行榜前五名為：新光金、金寶、群創、友達、三商壽；個股成交值排行榜前五名為：台積電、鴻海、欣興、中興電、聯發科。