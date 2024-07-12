特企／怎麼快速白回來？揭秘曬黑後美白4步驟

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步驟1.曬後舒緩：可以用冷水輕輕沖洗受曬部位，或用浸冷水的毛巾敷在皮膚上。也建議塗抹蘆薈凝膠，或含有植物萃取物等有助於舒緩肌膚的保養品，快速立即幫肌膚鎮定舒緩，舒緩肌膚變紅的現象，肌膚就不會變黑。
步驟2.阻斷黑色素形成：阻斷黑色素形成最有效的方式，就是使用含有衛福部核可的有效美白成分之產品，例如「傳明酸」，阻斷並抑制黑色素形成後，肌膚就不會變黑了。
步驟3.增加肌膚代謝：一般代謝週期通常約為28天，會因每個人的肌膚狀況會有所不同，定期使用溫和的去角質產品，幫助清除老化角質，改善皮膚暗沉。也要搭配保濕功能較佳的保養品，增加肌膚代謝，幫助肌膚更快速地修護，一層一層白回來。
步驟4.還原已形成之斑點與暗沉：如果你臉上已經出現了暗沉和斑點，可以使用美白產品，如含有維生素C的產品就具有良好的美白效果，能幫助肌膚提亮膚色和減少斑點。也可以多攝取富含抗氧化物的食物，像是鳳梨或是柑橘類水果。
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「衛星美白精華」富含KAVA萃取物，來自東加的南太平洋卡瓦椒植物根部，能預防乾燥與舒緩曬後不適。衛福部核可的有效美白成分-3%的傳明酸成分有效阻斷黑色素。而梨果仙人掌花和掌葉藻萃取則能增加肌膚代謝，讓肌膚一層一層變白皙。同樣是衛福部核可的有效美白成分-乙基維他命C能深入肌底，還原已經形成的斑點與暗沉，同時增加肌膚彈性和抗老化，使肌膚更加白皙透亮。
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