特企／QTR在土城開線下體驗店　讓顧客真實體驗優質商品

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疫情危機變轉機 QTR推出多功能防疫產品
2020年正值疫情期間，許多店家為防堵疫情擴散，都推出遠距模式，電商產業如雨後春筍般湧出，創辦人郭晏羽就利用這段時間推出能抗菌的「負離子清淨機」，為避免搭乘大眾交通工具而推出的「車用無線充電盤」，及各式手機周邊、保護貼、手機殼…等，2023年，QTR更自研了ETC主動製冷技術的無線充電盤，有別於一般只要充電就會有熱當，甚至影響電池壽命等問題,他們通過台灣標檢局BSMI與NCC雙認證字號審核，讓手機充變中能達到同時充電和降溫，更具備安全性，讓顧客用的更安心。QTR也不斷秉持著「高價不是我們的目標，卓越品質才是我們的追求」的銷售核心，除了價格戰，他們也想把產品做到精益求精。
QTR的經理陳星樵表示，很早就想販售行動電源，但由於近期爆炸事件頻傳，打擊市場的信心，他們也很積極進行測試行動電源的抗爆能力，讓消費者可以用的安心，產品預計在今年底推出。
以客為本 QTR推無憂保固讓消費者揪港心。
有別其他的電商，QTR能在蝦皮這片電商鴻海中殺出一條血路，就是憑藉者對於消費者的誠心，有別於其他電商，QTR推出「只換不修」的保固服務，保固期內的商品均由QTR含運提供新品寄送，舊品不回收的機制，消費者只需提供影片/圖片，即可在家等待新品配達,讓消費者能買的更放心。
全方位電商平台 拉近與顧客的親密度
為了突破蝦皮平台的限制，建立自己的品牌與特色，QTR推出專屬的電商平台，讓顧客能更方便在平台下單，優質的服務依舊。通過產品創新、堅持高品質和獨特的保固服務，以及電商平台的擴展，成功地在競爭激烈的市場中打出了一片天。在商業策略上不僅在產品的功能性和品質上持續優化，還包括了消費者體驗和品牌建設，這些成功因素推動了QTR的快速成長和市場認可。