樂天爆欠薪資！巫苡萱無奈「房貸付不出來」開放其他球團洽談
樂天啦啦隊爆出球團拖欠薪資，身為團員之一，巫苡萱今（12）日出席活動時透露，錢已經陸續拿到，也還好自己有其他工作收入，至於是否考慮轉隊？她表示有球隊要談也可以，而好友Yuri則是在直播中爆料已經一整個月沒工作，有想離隊的念頭，巫苡萱說球團會過濾工作，每個女孩的應援場次都是固定的。
記者李欣容／台北報導
巫苡萱今替好友鄭羽凡（亞亞）家的餐廳開幕站台，對於之前樂天拖欠薪資一事，她語帶保留說「球隊有在處理」，而她的合約明年就到期，被問到是否考慮轉隊？她不敢把話說死，雖然目前沒這個打算，但也不排斥和其他球隊接觸看看。
先前傳出有女孩付不出房租，巫苡萱說自己房貸也快付不出來，喊話對方，「可以先來我家住，我現在也一個人！」被問到啦啦隊女孩年齡話題，37歲的巫苡萱說對未來沒有設限。
事實上，同團還有林岱縈遇到欠薪水問題，她今出席活動時回應，球團經紀已經有回應，自己不清楚詳情，強調薪資是月結，今年陸續有收到酬勞，「可能有些程序延遲到匯款時間，沒聽說（樂天母公司）財務吃緊，應該也沒那麼嚴重，畢竟是很大的集團，也有媒體監督，應該可以順利拿到錢。」對於拖欠薪資指控，樂天桃猿發聲明回應，「由於合約進度問題導致款項延遲，目前正在陸續付款中，預計這個月內完成付款。」