小三護理師為江坤俊離婚？她曝「下場恐被拋棄」：最大威脅非正宮
外科名醫江坤俊近來爆出偷吃院內護理師風波，還有媒體爆料，他為了不讓婚外情曝光，付了500萬封口費讓護理師離婚。雖然事後江坤俊和老婆都出面強調家庭狀況良好，不過外界仍議論紛紛。心理師林萃芬近來上節目，就分析江坤俊和小三護理師的感情狀況，認為這段感情是男方主導，小三恐等不到修成正果的那天，且最大的威脅不是正宮，而是後面可能出現的小四小五。
記者朱祖儀／綜合報導
談話節目《新聞挖挖哇》近來談到江坤俊的婚外情疑雲，資深媒體人許聖梅轉述媒體報導，表示其實那名護理師有家庭，不過卻在老公結紮的情況下又懷孕，導致婚外情曝光，事後江坤俊付500萬元封口費，護理師也因此離婚，主持人鄭弘儀聽聞不免好奇，「這樣護理師能得到什麼？」
小三最大威脅不是正宮 恐面臨被拋棄下場
林萃芬就分析，小三之所以願意為了江坤俊離婚，除了覺得在醫院有一個強大的靠山，還會因為「大家都覺得很難到手的醫生被自己迷倒」的這種心態，讓她覺得自己很有魅力和影響力，這件事對女性來說有很大的吸引力。
不過林萃芬表示，之前和江坤俊一起上過節目也有合作過，相處下來發現對方很暴躁易怒，且很講求效率、企圖心很強，「只能你等他，不能他等你」，加上她先前也曾聽過，江坤俊說太太以前很順從，所以她認為，男方需要一個非常順從的另一半在身邊，小三也需要非常會察言觀色，但「一個沒有主導性的第三者是不會有結果的」。
林萃芬表示，如果小三的角色需要完全服從、無條件配合，那麼2人就不會修成正果，因為這個結果不是小三在主導，而是江坤俊及男方家庭在主導，若日後男方又有新的對象，在小三的心理上會受到影響，「她們最在意的不是元配，而是小四小五」，她還預言，到時候小三護理師會很難受，也可能面臨被拋棄下場。