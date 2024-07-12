二代韓團現況超慘！「帝國之子」他拿破鍋吃麵 親姐失蹤沿街撈人
韓國娛樂圈偶像年年推陳出新，但大多數人想必對二代團ZE:A（帝國之子）並不陌生，知名主持人黃光熙，百想、青龍影展獲獎演員任時完、朴炯植均是來自「帝國之子」。但「小紅靠捧，大紅靠命」，並非每個人付出努力後都能換來星途順遂，與光熙等人同團的成員金泰憲便是最典型的例子。在團體結束活動後的他一周工作6天維持生計，近日更被爆出退伍之後再也聯繫不上親生姐姐，毫無頭緒的他只能接拿著照片沿街找人，節目一曝光，許多「當年」的粉絲看後也不禁唏噓。
記者史平旭／綜合報導
前帝國之子成員金泰憲，在綜藝《近況奧運會》分享了自己解散後的生活，團體解散後非人氣成員的他逐漸淡出螢光幕，開始以打工維生，最困難的時期一週需要打六天工才能維持生計，在從事物流工作的期間甚至全身得到皮膚病都不敢停歇。後來在打工的中華料理店升任店長，每月都有分紅獎金情況才有好轉，舒緩經濟困難後的他偶爾還有音樂劇、節目的邀約，生活越來越步上正軌。
只可惜眼見好日子才剛開頭，卻傳出泰憲在退伍後無法聯繫上親生姐姐的狀況，在節目《獨家世界》中，正在服兵役的他曾收到姐姐的來電，當時準備請假去找姐姐，沒想到自此之後便失聯至今。對於親姐行蹤毫無頭緒的他只好拿著她的相片漫無目的的尋找，甚至詢問計程車司機、菜販有沒有看過這個人。
談到姐姐失蹤的可能原因，他表示不外乎就是錢的事，但同時也在鏡頭前喊話，什麼都沒有家人重要，無論如何都希望姐姐快點現身。面對這樣的生活，他坦言自己什麼都不剩了，就連活動時期的名聲也沒了，連煮泡麵都只能用沒有鍋柄的鍋子，看到如今生活困難的「前」偶像，也讓曾經的粉絲感到相當遺憾。