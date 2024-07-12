三軍儀隊撤出中正紀念堂銅像大廳　國防部：持續執行升降旗勤務

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文化部表示，為落實中正紀念堂轉型正義任務，中正紀念堂除了持續辦理人權講座、常設展、導覽解說外，也以「去個人崇拜」、「去威權崇拜」為現階段轉型正義目標，因此要求中正紀念堂駐防的國軍儀隊回歸巡查訓練及維護場域安全的任務目的，撤除原先於銅像大廳的站哨任務。但也為了兼顧民眾共同記憶，以及民眾對中正紀念堂的使用者習慣，仍維持國軍儀隊演練，將演練場所移至民主大道前方，結合民主大道上原本夏令時間早上6時與下午6時10分的升降國旗儀式，讓國軍儀隊任務回歸捍衛民主自由、保障人民安全為目的。
文化部指出，調整後的中正紀念堂國軍儀隊禮兵巡查及訓練展示，將於每日上午9時至下午5時間，每整點時段由禮兵長及禮兵2員各1組，分別自主堂體1樓左右兩側門沿環堂道路（大孝門西段及大忠門東段），配合巡查至民主大道實施儀隊訓練展示，結束後返回備勤室，整體時間約15分鐘，如遇雨天則不實施巡查及訓練展示。
國防部則表示，有關三軍儀隊進駐國立中正紀念堂衛哨勤務執勤方式，經與文化部研討，自今年7月15日0900時起，調整為每整點時，分2組執行安全巡查，至民主大道交會後實施訓練展示；另三軍儀隊持續執行國立中正紀念堂升降旗勤務，以維莊嚴。