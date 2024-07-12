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大學分科測驗爆熱中登場 中醫師建議消暑可用「它」

▲大學分科測驗爆熱中登場，考場外可見家長備齊各類抗暑小物。（圖／讀者提供）
▲大學分科測驗爆熱中登場，考場外可見家長備齊各類抗暑小物。（圖／讀者提供）

記者金武鳯/綜合報導

113 學年度大學入學分科測驗今、明2日登場，全國約4萬名考生揮汗應考。天氣持續飆高溫，對考生是一大「烤」驗。考場外可見陪考家長備有礦泉水、小風扇和防曬乳等「消暑小物」應戰。中醫師楊永榮則提醒，除了穿著透氣、補充水分外，家長可協助考生按摩肩井穴放鬆，或塗抹白花油於肩頸，有助於舒緩焦慮，提振精神。

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大考當前，國民健康署提出考前3大準備招式，第一招：作息正常，考出好成績。每天睡滿至少7-8小時，切忌熬夜，睡得飽才會思緒清晰。第二招：注意飲食，保持好戰力。以平常心應考，用餐盡量依照平常的飲食習慣，避免發生腸胃不適的情況。避免高油、高鹽、高糖、高刺激、不易消化的食物。第三招：不喝含糖、咖啡因及冰冷飲品，以免造成腸胃不適，影響專注力。

▲大學分科測驗爆熱中登場，考場外可見林林總總抗暑小物。（圖／讀者提供）
▲大學分科測驗爆熱中登場，考場外可見林林總總抗暑小物。（圖／讀者提供）
天氣高溫炎熱，根據衛福部統計熱傷害資料，今年一至六月熱傷害共有901人，其中六月就有489人次，這個月至七月十日，短短十天因熱傷害就診，高達418人次。專家提醒考生，注意防曬，多多補充水分，避免發生頭暈、中暑等症狀，千萬不要輕忽熱傷害可能造成致命危機。

為了不讓爆熱天氣影響正常發揮，一名張姓考生表示，自己隨身會帶白花油等清涼小物，讓自己保持頭腦清晰。另外，考場外可見陪考家長也備有林林總總消暑小物，例如一名媽媽就幫應考女兒準備了小風扇、濕紙巾、防曬乳液、遮陽傘等，以備不時之需。另外，她也準備了白花油，她說，「天氣太熱，為了防止中暑、暈眩，帶著給小朋友擦。考場外怕有蚊蟲，防蚊、防蟲也能派上用場」。

▲楊永榮中醫師說，休息時，家長可協助考生塗抹白花油於肩頸，有助於舒緩焦慮，提振精神。（圖／讀者提供）
▲楊永榮中醫師說，休息時，家長可協助考生塗抹白花油於肩頸，有助於舒緩焦慮，提振精神。（圖／讀者提供）
不過，平時太緊張就會拉肚子的高同學，也有萬全準備。他表示，之前只要考試就會腹部不適，清涼、紓壓的小物也能緩解肚子痛，這次來應考，身上也有帶著，就怕有「萬一」。

中醫師楊永榮提醒，天氣炎熱，家長於休息時間可協助考生按壓肩井穴放鬆或塗抹白花油於肩頸部位，有助於緩解焦慮，還有薄荷腦不僅清涼，也可止痛止癢。另建議家長，考生應考前需要保持好體力，家長也可準備「保健茶」來讓考生提振精神、增強體力。

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