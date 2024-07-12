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國軍儀隊將撤出中正紀念堂　文化部：轉型正義任務持續推進

▲自7月15日起，國軍儀隊將移出中正紀念堂蔣介石銅像大廳。（圖／記者呂炯昌攝）
▲自7月15日起，國軍儀隊將移出中正紀念堂蔣介石銅像大廳。（圖／記者呂炯昌攝）

記者許若茵／台北報導

文化部今（12）日表示，經與國防部溝通，決定調整中正紀念堂國軍儀隊執行禮兵衛哨勤務執勤方式，自7月15日起，國軍儀隊將移出中正紀念堂蔣介石銅像大廳。文化部強調，中正紀念堂的轉型正義任務將持續推進，期盼在不遺忘歷史下，繼續推動各項轉型正義工作，共同面對未來。

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文化部表示，國軍儀隊巡查及訓練展示勤務依據國防部訂頒的「國軍儀隊支援駐防特別處所實施計畫」辦理，屬國軍禮儀的特殊任務，自69年4月5日中正紀念堂開館以來辦理至今。

為落實促進轉型正義委員會總結報告賦予文化部中正紀念堂轉型正義任務，文化部說明，中正紀念堂管理處除持續辦理包括「自由的靈魂VS.獨裁者－臺灣言論自由之路」常設展、人權主題講座、優化導覽解說、策辦「想像中正紀念堂的100種方式」建築概念競圖成果展覽等推動轉型正義的社會溝通工作。 

文化部表示，也以「去個人崇拜」、「去威權崇拜」為現階段中正紀念堂轉型正義目標，因此，要求中正紀念堂駐防的國軍儀隊回歸巡查訓練及維護場域安全的任務目的，撤除原先於銅像大廳的站哨任務。

同時，為兼顧民眾共同記憶，以及民眾對中正紀念堂的使用者習慣，文化部說，仍維持國軍儀隊演練，將演練場所移至民主大道前方，結合民主大道上原本夏令時間早上6時與下午6時10分的升降國旗儀式，讓國軍儀隊任務回歸捍衛民主自由、保障人民安全為目的。 

文化部指出，調整後的中正紀念堂國軍儀隊禮兵巡查及訓練展示，將於每日上午9時至下午5時間，每整點時段由禮兵長及禮兵2員各1組，分別自主堂體1樓左右兩側門沿環堂道路（大孝門西段及大忠門東段），配合巡查至民主大道實施儀隊訓練展示，結束後返回備勤室，整體時間約15分鐘，如遇雨天則不實施巡查及訓練展示。

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